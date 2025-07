Vet! Renault 5 E-Tech omgetoverd tot dikke offroader

Al kost het wel een klein fortuin…

Steeds meer merken grijpen terug op het verleden. Nog niemand doet het zo goed als Renault met de 5. De belangrijkste kernwaarden van het origineel zijn overeind gebleven terwijl de nieuweling modern is op de plekken waar je het wilt. Nu begint de doorbouwfase van de R5 E-Tech. Wat gaat Renault nog allemaal verzinnen om nog meer uit het 5-succes te halen naast de mini-supercar? Een extra long range versie? Een Dacia-uitvoering? Of wellicht een rallyvariant?

Als dat laatste zo is, dan is ombouwspecialist Delta4x4 ze voor. Het bedrijf heeft goed gekeken naar oude rally-5’jes en kwam met het volgende pakket. De meest uitgesproken toevoeging is het viertal PIAA high-performance spotlights in de voorbumper. Die geven het echte rallygevoel van de oude offroadversie van het hatchbackje.

Overige aanpassingen

Ook al is-ie geïnspireerd op rallyauto’s, het échte doel van de Renault 5 van Delta4x4 is om een offroader te zijn voor dagelijks gebruik. Daarom is er een dakrek met wat offroad-spullen erbij gerenderd. Aan bodemvrijheid ook geen gebrek dankzij een ophangingslift van 100 millimeter. Achter de flink uitgeklopte nieuwe wielkasten huizen ook andere wielen. De wielen zijn nog steeds 18-inch groot, maar zijn nu Loder AT #1-offroadwielen. Een gemiste kans op echte steelies, maar dit staat de EV ook meer dan goed.

”We wilden laten zien wat mogelijk is op een kleine schaal. Ons doel was om de charme van de nieuwe Renault 5 te combineren met een gezonde dosis avontuur”, zegt de woordvoerder van het ombouwbedrijf. Da’s volgens mij prima gelukt.

Voorlopig toont Delta alleen wat renders. Dat is om potentiële klanten lekker te maken. De afspraak is: als er genoeg vraag naar is, gaat Delta4x4 ook echt conversiesetjes bouwen. Ik vermoed dat als je graag je Alpine A290 wil transformeren in een rallymonster dat je ook wel bij het bedrijf kunt aankloppen voor dit pakket.

Flinke kosten voor de ombouw

Als het ‘R5 Mini Off-Roader’-pakket van Delta4x4 er ook echt gaat komen, verwacht de maker dat de prijs tussen de € 15.000 en € 20.000 zal liggen. Voor een offroadpakket op een auto van minimaal € 24.990. Oei.