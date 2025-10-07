Leaseauto wordt zo duur, dat je privé gaat rijden

Ergens verstopt in alle stukken rond Prinsjesdag stond iets over een pseudo-eindheffing. De brandstofauto-boete is een betere benaming.

Vanaf 2027 voert de overheid namelijk de zogenaamde ‘pseudo-eindheffing voor fossiele auto’s in. Wat houdt deze eindheffing precies in? Je werkgever moet straks 12% van de cataloguswaarde van de fossiele auto afdragen aan de staatskassa. Een benzine- of dieselauto van de zaak wordt nog steeds niet verboden, maar wel sterk ontmoedigd. Veel bazen zullen hun werknemers straks verplichten om EV te rijden. De werkgever moet namelijk de extra heffing betalen en mag dit NIET doorberekenen aan de werknemer. Niet direct in ieder geval, maar je weet hoe het werkt.

De “leaseauto” wordt heel, heel erg duur

Ik gebruik het woord leaseauto, maar het gaat natuurlijk over de zakelijk ingezette auto. Die heet in de volksmond leaseauto, maar binnenkort kunnen we die term wellicht ten grave dragen.

Laten we eens gaan rekenen. De pseudo-eindheffing geldt niet voor elektrische auto’s, dus voor het rekenvoorbeeld pakken we een benzineauto.

Wat kost een leaseauto de werkgever eigenlijk?

Behalve de leaseprijs, zijn er nog diverse kosten gerelateerd aan de inzet van de zakelijke auto. Strikt genomen zou je ook de wagenparkbeheerder in stukjes moeten snijden en bij de kosten van iedere leaseauto moeten optellen. Dan wordt het echt te ingewikkeld, maar gelukkig vraagt Den Haag ook nog een leuke bijdrage voor een leaseauto.

Voor een Volvo V60 B4 van 58.914 euro wordt de pseudo-eindheffing 589 euro per maand. Dat is best een hap uit de budgetten, maar daar houdt het niet op. Er is ook nog de befaamde BTW-correctie. Als je de btw bij aanschaf van de auto hebt afgetrokken en dit niet langer dan 5 jaar geleden is, dan heb je te maken met een correctie van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm). Belasting over belasting – ze zijn er dol op in Den Haag.

De totale kosten voor jouw dikke leasebak bedragen dus 1.691 euro per maand, zonder de salamiplakjes wagenparkbeheerder. Stel jouw werkgever keert dit aan jou uit als mobiliteitsbudget: dan blijft er nog 836,89 euro over.

Mobiliteitsbudget en private lease is goedkoper

Als jij privé rijdt in die dikke leaseauto van je, dan mag je daarover nog even de bijtelling aftikken. Bij benzineauto’s is dat 22% van de nieuwwaarde, de meeste mensen betalen wel het hoogste tarief voor inkomensbelasting. En dat telt dus lekker op.

Een nieuwe Volvo kost slechts 1172 euro per maand en die kan je dus RUIMSCHOOTS betalen van je mobiliteitsbudget en bespaarde bijtelling.

Een kleine voetnoot: de brandstofkosten zitten nog niet in. Die bedragen ook zo’n 200-250 euro per maand, maar die betaalt de werkgever natuurlijk ook. Strikt genomen zou je het mobiliteitsbudget met 200 euro moeten ophogen, waar netto 100 euro van overblijft. Het voordeel voor de privatelease klant is nog steeds 50-100 euro per maand.

En dan kan je ook nog naar een tweedehandsauto gaan kijken, dan wordt de rekensom nog leuker (maar minder zuiver).

Er zit overigens vaak 100% belasting op de zakelijke auto. Leuker kunnen we het niet…

De oplossing is natuurlijk om elektrisch te gaan rijden, maar daar is de belastingdruk inmiddels ook aardig opgelopen. Vanaf 1 januari 2026 heeft de EV gewoon 22% bijtelling, dus daar is niet meer zo voordeel te halen.