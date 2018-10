Met deze modellen komt BMW in de nabije toekomst

Beslis nu zelf of het iets of het niets is.

Ai ai ai, how the mighty have fallen. Dat is een beetje mijn sentiment als het gaat om BMW de laatste tijd. Ik draag/droeg het merk altijd een warm hart toe, maar in hun reis van bauhaus naar barok zijn ze me een beetje kwijtgeraakt. Mede omdat deze gepaard is gegaan met de introductie van FWD en MPV’s. Bah bah. Noem me een onverbeterlijke purist, maar ik denk dat ik maar gewoon voor altijd in mijn Sienarode prelift E46 320Ci moet blijven rollen (hoewel die technisch gezien al een tijdje in opslag staat, maar soit). Of in ieder geval tot het moment dat BMW terugkeert naar de strakke, elegante en minimalistische styling waardoor iedereen (inclusief Amerika en Azië) ooit verliefd werd op het merk. Om te bekijken of dit in de nabije toekomst al kan gebeuren, hebben we even uitgezocht hoe lang Adrians contract nog duurt op een rijtje gezet welke modellen er in de Münchense pijplijn zitten. Worden we daar blij van?

FWD gebakjes



Winter is coming. In letterlijke zin, maar ook in figuurlijke. Het belangrijkste nieuwe model waarmee BMW op de proppen komt is ongetwijfeld de nieuwe (F40) 1-serie. We kennen het verhaal al heel lang: de eerste twee generaties van de 1-serie deelden onderhuids veel met de 3-serie en beschikten zodoende ook over achterwielaandrijving, een unicum in het C-segment. BMW is er echter niet van overtuigd dat dit een belangrijk argument voor klanten vormt om de 1-serie te kopen. Bovendien brengt de RWD ook nadelen met zich mee: het maakt de auto duurder, zwaarder en vooral ook krapper achterin dan met een FWD-setup het geval zou zijn. Dus waagt BMW, zoals het al eerder deed met de 2-serie AT, 2-serie GT, X1 en X2 voor de nieuwe 1-serie de overstap naar WWD (wrong wheel drive). Concurrent Mercedes komt er immers ook mee weg met de A-klasse en Audi biedt al sinds jaar en dag FWD aan. Ons puristenhart bloedt en we zijn zeer benieuwd wat dit, vooral op de lange termijn, gaat betekenen voor de merkbeleving van BMW. De nieuwe Einser moet er rond de winter van 2019 zijn. Koop voor die tijd dus nog snel een uitloopmodelletje, zouden we zeggen.

Naast de Einser is er nog meer FWD-nieuws te melden: de in Born door noeste arbeiders gebouwde X1 ontvangt spoedig een liftje en naar verluidt komt BMW ook met een 2-serie Gran Coupe. Geruchten over het laatste model, die de CLA/A-klasse sedan het leven zuur moet maken, doen overigens al langer de ronde. Sommigen verwachtten de auto al dit jaar. Wij achtten de kans inmiddels echter groter dat de voorwielaangedreven vierdeurs coupé in het kielzog van de nieuwe F40 verschijnt.

The meat and potatos



Misschien passen bij BMW tegenwoordig de X-modellen het beste onder dit kopje, maar wij old skool dino’s beschouwen de 3-, 5- en 7-serie nog altijd als de kern van BMW’s gamma. Over de 3-serie kunnen we kort zijn: de splinternieuwe, Lexusesque ‘drie’ werd officiëel onthuld in Parijs en zal spoedig op de markt verschijnen. Op een nieuwe M3 is het nog even wachten, die komt mogelijk pas in 2020, ondanks dat ‘ie qua techniek voortborduurt op het vorige model. De dagen van de huidige 4-serie op basis van de vorige 3-serie zijn logischerwijs ook geteld, maar de 4-serie werd onlangs nog een beetje opgefrist en moet waarschijnlijk nog eventjes door.

De Fünfer is nog redelijk vers, maar de Siebener zal weldra een opfrisser krijgen. Spyshots duiden erop dat het traditionele vlaggenschip vooral aan de achterkant geretoucheerd zal worden met lampen die lijken op die van de nieuwe 3-serie, 8-serie en Z4.

X to the Z



Zoals hierboven al vermeld staat is BMW groot op het gebied van SUV’s. Het doet het qua SUV-verkopen traditioneel goed in vergelijking met Mercedes en Audi. Over groot gesproken: vooral aan de bovenkant van het gamma staat er het een en ander te gebeuren. In Parijs konden we de nieren proeven van de nieuwe X5 en dat betekent automatisch dat er ook weer een nieuwe X6 aan zit te komen. De derde generatie van de originele SUV coupé (in ieder geval nieuwe stijl, voor de historici die nu iets willen roepen over de AMC Eagle) komt echter pas op zijn vroegst volgend jaar op de markt als een ‘2020 model’. We hebben als het goed is dan al kennis mogen maken met de auto die zaagt aan de stoelpoten van de goede oude 7-serie om de titel ‘topper uit de range’ over te nemen, namelijk de nieuwe X7. Deze moloch met plaats voor zeven is BMW’s antwoord op de (spoedig nieuwe) GLS van Mercedes.

Bij de kleinere X-modellen ligt de nadruk op de sportieve versies. Van de X3 en X4 komt volgend jaar voor het eerst een échte M-variant op de markt. Beide krijgen de S58 zes-in-lijn onder de kap met naar verwachting zo’n 450 pk. De Z-familie is net nieuw leven ingeblazen door de nieuwe Z4, maar we durven nog niet te dromen over een nieuwe Z4 coupé. Gelukkig kunnen onze nachtmerries over een FWD Z2 ook de ijskast in, want daar heeft niemand het meer over.



De i-reeks



Maar komt er ook nog wat voor @nicolasr dan? Mwah, ja, maar het duurt nog wel even. Te lang zelfs zou je kunnen zeggen nu Mercedes en Audi hun eerste EV’s voor de gegoede burgerij de markt op knallen. BMW was er namelijk weliswaar vroeg bij met de kekke i3 maar dat is toch een beetje een niche model. Pas in 2020 kan BMW een ‘conventionele’ auto op stroom aanbieden die soort van vergelijkbaar is met de Mercedes EQC en Audi e-tron. Dan komt namelijk de in China gebouwde iX3 op de markt. Hetzelfde jaar moet ook de nieuwe i4 op de markt verschijnen, die geheel volgens BMW-i recept niet alleen vooruitstrevend is maar vooral ook zo oogt. In 2021 worden we écht de toekomst ingeschoten met de bloedmooie VISION iNEXT. We zijn alvast benieuwd.

Das Sahnestück



Ja, komt ‘ie of komt ‘ie niet? Eigenlijk al sinds het verdwijnen van de originele M1 wordt er gespeculeerd over een mogelijke opvolger van BMW’s enige echte supercar ooit. Zo ook nog begin dit jaar. Of het gaat gebeuren? We hebben er eerlijk gezegd een hard hoofd in. Aan de ene kant heeft BMW met al die FWD-gebakjes meer dan ooit een imagbuilder nodig in het gamma, maar het lijkt gewoon niet de stijl te zijn van de huidige beancounters aan het roer van de firma om zo’n project te beginnen. Daarmee is de nieuwe 8-serie, die stiekem de opvolger is van de oude 6-serie, de dikste BMW. Van dit model komen er nog een cabrio en Gran Coupe op de markt, waarbij we vooral uitkijken naar die laatste. Dat model zal toch wel weer schmöllen worden, maar of het voldoende is om in het algemeen gunstig te stemmen over BMW’s nabije toekomst…Enfin, die mag je voor jezelf invullen.