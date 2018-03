I Vision Dynamics Concept wordt BMW i4

Laat het uitbreiden maar beginnen.

In een persbericht waarin BMW vooral heel trots vertelt dat het de CO2-emissies van haar huidige Europese vloot heeft weten te verlagen, schuiven ze een belangrijker detail heel geniepig onder de mat. De BMW i Vision Dynamics, die vorig jaar onthuld werd, mogen we in ietwat aangepast vorm verwachten als de productieversie van de BMW i4.

Dat is dan ook eigenlijk het enige wat BMW er voorlopig over kwijt wil. De auto is onderdeel van BMW’s plan om tegen 2025 maar liefst 25 volledig of deels elektrische voertuigen in haar gamma te hebben. De auto die we zullen gaan kennen als de BMW i4 moet geproduceerd worden in München. Wanneer dit precies gaat gebeuren blijft voorlopig nog een raadsel.

Mocht de BMW i4 op technisch gebied ook maar enigszins vergelijkbaar zijn met de i Vision Dynamics, dan kunnen we aardige prestaties van het apparaat verwachten. Het studiemodel gaat naar verluidt in 4 seconden naar de 100 km/u en heeft een topsnelheid van 200 km/u. De actieradius bedraagt in het beste geval ongeveer 600 kilometer.