Renault gaat bij EV’s niet voor de grootste actieradius

“We willen geen wedstrijd aangaan om de grootste actieradius op één batterijlading”, zegt Renault.

We vallen maar meteen met de deur in huis: de nieuwste elektrische Renault krijgt een actieradius van 600 kilometer. Dat is minder dan de elektrische Scenic, maar dat moet toch genoeg zijn voor het dagelijks verkeer, nietwaar? Nou nee. We hebben het hier niet over een auto, maar over een vrachtwagen. Voor de beeldvorming: een doorsnee dieseltruck met een volle tank moet 1.000 kilometer wel halen.

De huidige elektrische vrachtwagen van Renault komt maar 500 kilometer ver. De vooruitgang van 100 kilometer is te danken aan een nieuw ontwerp van de aandrijflijn. Alle onderdelen van de power unit – elektrische motoren en transmissie – worden samen verpakt op een achteras. Daardoor komt er meer ruimte op langsliggers. De vrijgekomen ruimte wordt benut voor extra batterijen.

Actieradius is niet het doel

Ook andere elektrische vrachtwagens lijden onder een veel kleinere actieradius dan de trucks met plofmotor. De Mercedes eActros haalt ruim 500 kilometer en de Tesla Semi komt 643 kilometer ver met een volle batterij. Volgens Renault en de andere merken gaat het bij deze EV’s niet om de actieradius op een volle batterij, maar om de kilometers die je per dag kunt maken. Daarbij wordt dus de tijd van het opladen opgeteld bij de uren die je onderweg bent. Zo komt de Mercedes 1.000 kilometer ver per dag, de Tesla Semi 923 kilometer en bij de Renault 700 kilometer.

Renault loopt ondanks de nieuwe technologie dus achter op de concurrentie. Hier zegt het bedrijf niet mee bezig te zijn. “We willen geen wedstrijd aangaan om de grootste actieradius op één batterijlading. Te grote batterijen beperken het laadvermogen, verhogen de totale bedrijfskosten en vergroten de ecologische voetafdruk”, zegt Emmanuel Duperray. Hij is de vice-voorzitter Electromobility van Renault Trucks.

Duperray legt zijn vinger op nog een zere plek: het prijsverschil tussen elektrische en vrachtwagens op fossiele brandstoffen: ”Een elektrische vrachtwagen is van nature duurder dan een voertuig met verbrandingsmotor. Daarom moeten we het concept van CO2-arme logistiek blijven optimaliseren om de kosten per kilometer te verlagen.” Grappig, dit is precies wat elektrische auto’s straks in Nederland ook te wachten staat.