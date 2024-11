Mercedes grijpt terug op klassiekers voor nieuwe EV’s

Retro-EV’s moeten de Mercedes EQ-lijn doen vergeten.

Met bijna 140 jaar geschiedenis heeft Mercedes een behoorlijk portfolio opgebouwd. Van de Benz Patent Motorwagen tot aan de 500E, de G-Wagon en meer recent, de EQ-lijn. Dat laatste ging niet helemaal zoals gepland. Zelfs Mercedes moest toegeven dat de EQ’s pijn doen aan de ogen. Vandaar ook dat de plannen voor de elektrische modellen van Mercedes gewijzigd zijn. Wat er in de plaats komt voor de EQ-lijn vertelt Benz-baas Ola Källenius.

De eerste aanzet om elektrische Mercs op hun benzinevarianten te laten lijken, is al ingezet met de nieuwste G-klasses. Daarmee volgt Mercedes het (goede?) voorbeeld van BMW. Maar Mercedes wil binnenkort nog wat verder gaan. Het uiterlijk van de elektrische auto’s moet meer gebaseerd zijn op oude Mercedessen.

”Vanaf 2026 veranderen we definitief de ontwerptaal. Onze EV’s zullen visueel meer gebaseerd zijn op het ‘klassieke’ Mercedes-ontwerp en zullen daardoor onmiskenbaar op een Mercedes lijken”, vertelt Källenius aan Auto Bild. Daarmee volgt Mercedes het voorbeeld dat Renault heeft gegeven met de elektrische 5, aanstaande 4 en Twingo. Welke oude Benzjes het voorbeeld moeten gaan geven voor de nieuwe EV’s blijft nog even geheim. De aanstaande CLA maakt hier overigens nog geen onderdeel van uit. Deze nieuwe zilverpijl moet volgend jaar al in productie gaan.

Welke retro-EV’s moet Mercedes bouwen?

Als Källenius geen duid in het zakje wil doen, dan doen wij dat samen wel voor hem toch? Zou het bijvoorbeeld niet tof zijn als Mercedes de A-klasse terug zou brengen en zou concurreren met de Renault 5, ID.2 en andere elektrisch hot hatches? Of de terugkeer van de 190E Evo-II? Persoonlijk zou ik een nieuwe 560 SEC (C126) wel zien zitten. Ik ben benieuwd welke elegante Mercedes jij nieuw leven in zou blazen.