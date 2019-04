Dit is Renaults volledig elektrische crossover

Dan ben je gewoon dubbel zo hip!

Van alle Europese merken is Renault een van de voorlopers op het gebeid van elektrische auto’s. Dat ging met vallen en opstaan. De Fluence EV was niet de beste elektrische auto, maar de Zoë is daarentegen wel een geslaagde elektrische auto. Ondanks dat Renault er vroeg bij is, is het gamma voor EV’s nog redelijk beperkt. Met name qua personenauto’s die mensen daadwerkelijk kopen.

Daar gaat verandering in komen met de Renault City K-ZE. Een heerlijke naam voor een auto, hopelijk komt er ook een funky uitvoering die ze ‘& The Sunshine Band’ noemen. De auto was al als concept voorgesteld, dit is productieversie. De K-ZE is een volledig elektrische A-segment auto met ‘SUV-Design’. Kijk, dat zet zoden aan de dijk: Elektrisch, klein en crossover. Dat moet wel gaan scoren. De kleine EV komt voort uit de samenwerking tussen Renault en Dongfeng Renault Automotive Company. Renault weet te melden dat de auto aan het einde van dit jaar op de markt zal verschijnen.

De K-ZE heeft een wielbasis van 2,43 cm en een bagageruimte van 300 liter. De rijhoogte bedraagt 15 cm. Je kunt de K-ZE opladen middels een 220V aansluiting, maar ook via een snellader. In 50 minuten tijd kun je de accu tot 80% laden. Je kunt alles bijhouden middels een 8 inch groot infotainmentscherm of via een speciale app voor op je smartphone. Voor een A-segment auto is de KZ-E luxe uitgerust, zo heeft de kleine crossover een bandenspanningscontrolesysteem en achteruitrijcamera.

Zoals gezegd gaat de auto aan het einde van het jaar in productie. Of de auto ook naar Nederland komt is vooralsnog niet bekend.