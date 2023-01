Volkswagen wil waterstof wel/niet gaan toepassen

Volkswagen en waterstof, het is maar een ideetje.

In principe hadden we met zijn allen afgesproken dat we elektrische gaan rijden na 2030-2035. De verbrandingsmotor mag dan in veel landen niet meer verkocht worden, dus moet er een alternatief zijn om elke dag in de file naar je werk te kuieren.

Nu het moment ‘u’ telkens dichter bijkomt, zijn er voldoende fabrikanten die hun keutel niet zozeer intrekken, dan wel iets aanpassen. Elektrisch rijden met een accu heeft veel voordelen, maar er kleven ook een paar serieuze nadelen aan. Voor korte stukjes op lage snelheid is het superieur aan benzine, maar op langere ritten op hoge snelheid heb je te kampen met een kleine actieradius, laadtijden en een extreem hoog gewicht.

Met name bij grotere auto’s, bedrijfsauto’s en vrachtwagens lijkt het elektrisch rijden niet de ideale toekomst te zijn. Dat is een reden dat merken als Hyundai, Honda, BMW en natuurlijk Toyota ook kijken naar waterstof.

Voor- en nadelen

Hoe staat Volkswagen daar eigenlijk tegenover? Het merk versnelde de transitie na het door henzelf ontstane dieselgate-schandaal. Anders was het merk waarschijnlijk nog steeds dieseltjes aan het verkopen. In een gesprek met de Spaanse editie van AutoBild (ja, die bestaat dus gewoon!) laat de nieuwe Volkswagen CEO – Thomas Shäfer – weten er voorlopig geen heil in te zien.

Volgens Schäfer heeft waterstof nog te veel nadelen om op te wegen tegen de eventuele voordelen. Op dit moment is de accutechnologie al behoorlijk vergevorderd, waardoor de nadelen van een BEV al iets minder zijn. Daarbij neemt de technologie te veel ruimte in bij de auto. Al die tanks moeten natuurlijk ook een plaatsje krijgen. Daarnaast heb je alsnog een accu en elektromotor nodig.

Volkswagen wil dus geen waterstof

Daarom ziet Schäfer het niet zitten voor Volkswagen. Sowieso niet dit decennium en sowieso niet voor personenauto’s. Voor bedrijfswagens en vrachtwagens zou het wellicht een optie kunnen zijn, maar sowieso niet voor Volkswagen.

Overigens wil dat niet zeggen dat dat ook voor het concern geldt. Het kan natuurlijk zijn dat de andere merken die hoger zijn gepositioneerd wél interesse hebben in de technologie.

Volkswagen maakt natuurlijk voornamelijk auto’s in het B-, C- en D-segment, terwijl de meeste waterstofauto’s aanzienlijk groter zijn. Anyway, Volkswagen wil waterstof voorlopig nog niet gaan gebruiken en daar zul je het mee moeten doen.

