Slecht nieuws over de super snelle nieuwe Rimac

Het heeft niks met Richard Hammond te maken.

In Genève presenteerde Rimac de C_Two, een elektrisch spec sheet orgasme met 1.914 pk en een topsnelheid van 412 kilometer per uur. Naar verluidt kreeg Richard Hammond spontaan koude rillingen bij het zien van de eerste foto’s van de auto, waar overigens een paar geinige easter eggs in verwerkt zijn die verwijzen naar de beruchte The Grand Tour-crash.

De C_two is officieel het tweede model van de Kroatische fabrikant, maar het eerste model dat in een soort van serieus te nemen aantal de fabriekspoorten moet verlaten. Van de Concept One werden er namelijk maar acht gebouwd, maar van de C_Two wordt dat opgevoerd naar 150 stuks. Maar helaas, je voelt ‘m al aankomen: de C_Two is niet alleen super snel, maar ook super snel uitverkocht. Ondanks zijn forse prijskaartje van 1,7 miljoen Ekkermannen exclusief belastingen en de koddige naam C_Two, is de auto drie weken na de launch al uitverkocht. Eat that, Bugatti!

Slecht nieuws voor jou dus, maar goed nieuws voor Rimac. En er is zelfs nog meer goed nieuws voor de Kroaten: gemiddeld hingen de klanten hun C-Two’s vol met 500.000 Euro aan optionele extra’s. We zijn benieuwd wat Rimac in de toekomst nog in petto heeft na deze succesvolle onderneming…