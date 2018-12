Renault: “Red Bull liegt en bedriegt iedereen de moeder”

Harde woorden uit La Douce France.

Bij het sluiten van de markt van vandaag nog even een keiharde domper voor iedereen die hoopt dat Max Verstappen volgend jaar kampioen wordt. Áls we enige geloofwaardigheid moeten hechten aan woorden die uit de mond van Cyril Abiteboul komen, dan wordt het wellicht toch geen heel mooi jaar voor Red Bull-Honda volgend seizoen. De Fransman claimt in gesprek met Motorsport-Magazin namelijk dat Honda relatief gezien 0,0 winst heeft geboekt ten opzichte van Renault dit jaar:

Ze komen nog altijd 20 kW (27 pk) tekort op ons. Ik weet wat Red Bull zegt, zij verstoppen de feiten en manipuleren de data, maar wat ze vertellen is feitelijk onjuist. Als je met een grondige analyse bekijkt wat nu nog het verschil is tussen ons en Honda is dat 20 kW. Aan het eind van vorig jaar was het verschil ook 20 kW, dus wat dat betreft hebben ze geen winst geboekt.

Deze woorden staan haaks op de uitlatingen die Helmut Marko onlangs deed in hetzelfde medium. In een uitgebreid interview liet hij zich ontvallen dat de Honda motor (aan het eind van) dit jaar al beter was dan de Renault-krachtbron. Ondanks dat de twee voormalig partners nu niks meer met elkaar te maken hebben, kon Cyril het kennelijk toch nog niet opbrengen om dit over zijn kant te laten gaan. Op het definitieve einde aan dit grote schimmenspel moeten we nog een paar maandjes wachten, totdat het circus weer losgaat in Melbourne.

