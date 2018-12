Verstappen: “het ziet er veelbelovend uit voor 2019”

Zin in?

In de laatste zes wedstrijden zijn er maar twee Formule 1-coureurs geweest die meer dan 100 punten bij elkaar hebben weten te sprokkelen. Een daarvan is de wereldkampioen van 2018: Lewis Hamilton. De ander, dat is Max Verstappen. Mede dankzij de puike updates die Red Bull Racing op de bolide plaatste, was de auto aan het eind ineens zeer competitief en Verstappen maakte daar in de laatste wedstrijden maximaal gebruik van. Dit momentum wil de Nederlander zeer graag vasthouden en doortrekken naar het nieuwe seizoen, maar het recept voor succes heeft hij zeker niet in handen.

Hierover spraken we gisteren al in zekere zin, toen we de woorden van Pierre Gasly over zijn toekomstige team en collega aankaartten. Net als de Fransman heeft ook Verstappen deze week laten weten enorm veel zin te hebben in het nieuwe Formule 1-seizoen. In een gesprek met de officiële website van Formula 1, vertelt Max Verstappen over het afgelopen seizoen en blikt hij vooruit naar 2019.

“It looks all very promising but I always try to be realistic and just wait and see. First we still need to build a great car, and then the engine should be reliable as well, and be powerful, which I think it will be there but first we do winter testing and then we’ll see.”

Net als ieder jaar hangt de seizoensstart af van de mate waarin een team zich in de winter kan ontwikkelen. Red Bull heeft in de slotfase van dit seizoen aangetoond dat ze hierin wel degelijk kunnen uitblinken, maar om er met de titel vandoor te gaan, moet de auto vanaf het begin van het seizoen al op gelijke hoogte zijn met de top. Dit is het team dit jaar, maar ook in de voorgaande jaren, niet gelukt. Terwijl Mercedes en Ferrari in een onderlinge strijd verwikkeld waren, worstelde Red Bull met de auto en liepen ze enigszins achter de feiten aan. Mogelijk lukt het ze in 2019, waar we nieuwe aerodynamische reglementen zullen verwelkomen, wel.

Echter, zelfs als blijkt dat Red Bull volgend jaar in Australië het beste chassis heeft gebouwd, wil dit nog niet zeggen dat er gewonnen kan worden. Red Bull is immers overgestapt naar de Honda-krachtbron en over de prestaties van het blok bestaan nog altijd enige twijfels. Verstappen begrijpt dit ook en vertelt dat het pakket compleet moet zijn en goed met elkaar in harmonie moet kunnen werken.