“Gebruik navigatie tijdens rijexamen wordt verplicht”

Alle zelfstandigheid uit het raam.

Laatst kwam al naar buiten dat het rijexamen volgend jaar duurder zal worden, vandaag horen we dat er nog meer veranderingen aan zitten te komen. Vanaf maart volgend jaar moeten kandidaten namelijk aan gaan tonen dat ze kunnen rijden met een navigatiesysteem.

Dit schrijft de Telegraaf vanochtend na een gesprek met het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Uit het gesprek blijkt dat toekomstige automobilisten vanaf maar 2019 niet meer zullen hoeven te luisteren naar de aanwijzingen van de rij-instructeur, maar dat in plaats daarvan de route van de navigatie gevolgd zal moeten worden. Nathalie Dingeldein van het CBR zegt hierover het volgende:

“We sluiten hierbij aan op de dagelijkse praktijk. De meeste Nederlanders hebben tenslotte navigatieapparatuur in hun auto en dan is het ook belangrijk te weten hoe je ermee om moet gaan als je op weg gaat in je voertuig.”