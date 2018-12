Red Bull: “Redden het volgend jaar niet met drie motoren”

Daar gaan we al...

Iets minder dan 100 dagen moeten we overbruggen totdat het volgende F1 seizoen van start gaat in Melbourne. Zodoende is het dezer dagen zaak om het internet af te struinen op zoek naar restjes F1 nieuws als ware het onontgonnen stukjes kaas in de fonduepan. Gelukkig zijn we er weer in geslaagd om wat te vinden, in de vorm van een interview dat Motorsport Magazin heeft gehouden met niemand minder dan Helmut Marko.

De Duitstalige kwaliteitspublicatie heeft Der Helmut flink aan de tand gevoeld, over de prestaties van Max Verstappen en Daniel Ticktum, over het vertrek van Daniel Ricciardo en het vertrek van James Key bij Toro Rosso, maar vooral ook over zijn hopes and dreams voor 2019. Want ja, leuk dat nakaarten, maar uiteindelijk is vooruitblikken naar de toekomst nog een stuk interessanter. Past is prologue.

Dat laatste is een adagium dat Red Bulls kersverse motorpartner Honda ook graag zal bezigen, al was het maar omdat de Japanners in het recente verleden niet veel positiefs hebben om op terug te kijken. Het tweede huwelijk met McLaren liep uit op een deceptie, waarna Honda een deal sloot met het op dat moment tot kneuzenteam vervallen Sauber. Maar zelfs de in verval geraakte Zwitsers krabbelden onder het nieuwe management van Frédéric Vasseur terug, waardoor Honda niks anders resteerde dan in zee te gaan met Toro Rosso. Het is een mooi voorbeeld van hoe dubbeltjes die de ene of toch net de andere kant opvallen grote impact kunnen hebben. Inmiddels weten we namelijk dat Honda erin geslaagd is voldoende indruk te maken op Red Bull en volgend jaar de kans krijgt om samen met ‘topteam’ Red Bull Racing succes te behalen in de hoogste klasse van de autosport.

Dat deze vote of confidence niet helemaal gespeend is van haken en ogen blijkt wel uit de uitlatingen van Helmut. In het interview heeft hij het meer over hoe slecht de Renault-krachtbron was dan over hoe goed de Honda-motor is. De afweging was voor Helmut simpel: de samenwerking met Honda markeert voor Red Bull de eerste keer in vijftien jaar dat het team met ‘fabriekssteun’ op de grid verschijnt, wat volgens hem essentieel is. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal hosanna is:

Ik geloof niet dat wij net als Mercedes en Ferrari het hele jaar zullen kunnen afwerken met slechts drie motoren.

Dat worden dus gridstrafjes voor Max en Daniel Pierre. Echter, Helmut ziet dat niet als onoverkomelijk probleem met een coureur als Verstappen in het team:

Als we een motor krijgen die 40 kW meer heeft dan nu en een coureur als Verstappen, dan moeten we om het WK kunnen strijden.

Waarvan akte!