De Alaskan Formula One Edition is een badass speciaaltje

Kijk nou naar die racegenen van deze blepper.

Ah, de Formule 1. Sinds de naam bedacht is in 1950 spreekt de hoogste klasse van de autosport al tot onze verbeelding. Voor fans gaat het vooral om sportieve strijd, durf en eer. De eer van de mannen achter het stuur en het land dat ze representeren, maar ook die van autofabrikanten, olieleveranciers, bandenboeren, velgmakers et cetera. Voor die bedrijven vormt de sport zodoende vooral als een marketingtool. Win on sunday, sell on monday.

Om de band tussen het circuit en de auto’s voor de gritty streets te benadrukken, komen fabrikanten vaak met speciaaltjes die in naam en/of look refereren aan (het succes van) hun racebolides. Vaak levert dit erg smakelijke auto’s op, zoals de Renault Clio Williams of de Mercedes Project One. Soms wordt het echter ook een beetje potsierlijk, zoals bijvoorbeeld bij de Renault Alaskan Formula One Edition.

De Alaskan komt net als bijvoorbeeld de Renault Kadjar voort uit Renaults samenwerking met Nissan en is onderhuids een Mercedes X-Klasse Nissan Navarra. Bij de ‘F1-versie’ van de pickup zou je wellicht een dosis extra power verwachten, maar helaas, onder de kap huist nog steeds de bekende 2.3 liter grote diesel met 190 pk. Voor meer vermogen moet je even een chippie halen bij Brabus.

Wat is er dan wel anders aan de Formula One Edition? Nou, eigenlijk alleen de kleurstelling die (een beetje) lijkt op die van Renaults F1-auto. La tristesse durera toujours.