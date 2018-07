Kijk, de Porsche Macan krijgt een nieuw lichtstriepke

De designers van Porsche hebben weer hun best gedaan.

De Porsche Macan is een enorm belangrijke auto voor Porsche. In 2017 verkocht het merk in totaal 246.375 auto’s, waarvan er 97.202 Macans (rijtest) betroffen. Het op de Audi Q5 gebaseerde kleine broertje van de Cayenne blijkt een schot in de roos te zijn in deze tijden waarin SUVs en premium badges de straten regeren.

Het ding is alleen dat de vorige generatie van de Q5 waarmee de Macan de basis van het MLB-platform deelt (Porsche vertelt je graag hoeveel ze er wel niet aan veranderd hebben), inmiddels vervangen is door een geheel nieuwe hecho en Mexico Q5 op het MLBevo-platform. Wordt het zodoende niet eens tijd dat de Macan ook geheel in het nieuw gaat? Nou neen, een overgang naar een geheel nieuw platform zit er voorlopig niet in voor Porsche’s kleinste SUV. Ondanks zijn ‘oude’ onderstel (het MLB-platform debuteerde in 2007 met de Audi A5), is de auto pas vier jaar op de markt. Zodoende heeft Porsche besloten de auto een facelift te geven, waarna deze nog een paar jaar door mag.

Ingepakte gelifte Macans zijn al verschillende keren gespot en doen vermoeden dat er niet zoveel verandert aan de looks van de auto. Enkele ‘kenners’ verwachtten al dat de grootste verandering aan de achterkant plaats zou vinden, waar een nieuwe lichtbalk net als bij andere recente Porsche’s de hele lengte van de auto mag bestrijken. Dit vermoeden wordt vandaag bevestigd door Porsche middels bovenstaand teasertje.

Onderhuids gaat er vermoedelijk ook het nodige veranderen, althans op het gebied van de motoren. Het gerucht gaat dat Porsche is klaar met dieselgate en doet de dieselversies vermoedelijk in de ban. Daarnaast krijgt de V6 benzine er wat pk’s bij. De meest ingrijpende verandering betreft echter de Macan Turbo. Deze moet zijn 3.6 V6 naar verluidt inleveren voor de 2.9 V6 die ook te vinden is in onder andere de Porsche Panamera en Audi RS4.