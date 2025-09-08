Nieuwe Mercedes C-klasse moet het de BMW i3 moeilijk gaan maken

Dankzij de nieuwe Mercedes GLC weten we ongeveer wat we van de C-klasse mogen verwachten.
Alles draait bij Mercedes-Benz in München om de kersverse GLC. Waarmee de Duitsers meteen een rivaal hebben klaarstaan om het op te nemen tegen de eveneens nieuwe BMW iX3.
Leuk, die hoge hokken. Maar voor de fans van sedans is er ook nieuws. BMW werkt aan een elektrische 3 serie met de vermoedelijke naam i3, terwijl Mercedes op de achtergrond werkt aan een C-klasse EV. Van dit laatste model is nu een beeld vrijgegeven
De onthulling gaat officieel pas volgend jaar gebeuren, maar de Duitsers willen duidelijk maken dat ze klaarstaan om de strijd met de BMW i3 aan te gaan. Het uiterlijk doet sterk denken aan de elektrische GLC, maar dan in een sedan-verpakking.
Uiterlijk elektrische Mercedes C-klasse
Wat meteen opvalt, is de grille. Mercedes noemt het de “Iconic Grille”. Bij de C krijgt hij echter een eigen sausje: vier horizontale spijlen in plaats van drie, allemaal voorzien van LED-verlichting.
Ook de ster in het midden licht op, net als de omlijsting van de grille. Wen er maar aan. Stap voor stap krijgt elk nieuw Mercedes-model deze kermisverlichting aan de voorzijde. Dat begon met de nieuwe CLA en nu rolt het merk dit principe verder uit. Daarnaast zien we dat de C dezelfde dagrijverlichting krijgt als de elektrische GLC: drie kenmerkende lichtpuntjes aan weerszijden.
Accu, vermogen en laadvermogen
Dat de C-klasse en GLC broertjes zijn, was al bekend. Beide maken gebruik van het nieuwe MB.EA-platform, dat volledig is ontwikkeld voor elektrische auto’s. Waar de GLC EQ maximaal 713 km haalt, moet de Mercedes C-klasse EV theoretisch straks wel 800 km ver komen. Zelfs als daar 650 km in de echte wereld van overblijft is dat meer dan keurig.
De C-klasse krijgt waarschijnlijk dezelfde 94 kWh accupakket als de GLC, met een 800V-systeem dat snelladen tot 330 kW mogelijk maakt. Qua prestaties mogen we uiteraard meerdere varianten verwachten. Bij de GLC loopt het vermogen op tot 489 pk, ook hier zal dat ongeveer gelijk komen te liggen met de elektrische Mercedes C-klasse.
Het belooft hoe dan ook een spannend duel te worden tussen de C-klasse en de nieuwe BMW i3. Een ouderwetse strijd tussen grootheden, dat is altijd leuk.
Reacties
RiKe zegt
Alleen al Mercedes gaat ervoor zorgen dat de prijzen van verzekeringen door het dak zullen gaan met hun LED panelen.
JelmerS zegt
Wat zal het gezellig gaan ogen op de weg zo rond kerst met al die verlichte iconic hekwerken
Hawkeye72 zegt
Jammer dat ze niet multi colour zijn…. Dan kon je er leuke kerstpatroontjes mee maken. Moet je dan wel voor bijbetalen in de vorm van een abonnement, maar goed dan kan je wel de wereld verblijden met een grill vol kerstbomen en het fel verlichte Mercedes logo als de ster van Bethlehem. Als dat geen hooo geeft in deze bange dagen!!!
Oh shit, wacht, de meeste fans van MB hebben natuurlijk niks met kerstmis…..
minimoke1984 zegt
Dat laatste zie je verkeerd.. de meeste MB fans zijn nog steeds de Taxichauffeurs… de mensen die weinig hebben met Kerst rijden meestal BMW.. alhoewel Audi(S en RS) ook geschikt is voor hun werkzaamheden.
nineelevenheaven zegt
Gelukkig! Na een paar jaar van redelijk serieuze designs, wordt ein-de-lijk de KamperKar weer in ere hersteld. Kun je ‘m ook weer in metallic goud bestellen?
Hawkeye72 zegt
Zeker, maar wel alleen met een wit (skai/vegan leather) interieur…
Johanneke zegt
Die dagrijverlichting ook in de vorm van het logo, kan het nog fouter?
Aalbert zegt
Ik vind het mooi…..
mashell zegt
Als de cirkels er nou ook omheen zaten…
ty5550 zegt
“Ook de ster in het midden licht op, net als de omlijsting van de grille. ”
Had begrepen dat bij de GLC de ster niet mocht oplichten door bepaalde europese wetgeving, de versie voor noord amerika had wel een oplichtende ster. Dus vermoed dat dit hetzelfde zal zijn voor deze c. Lijkt mij anyway al meer dan genoeg licht vooraan, ben wel fan van iets meer ingetogen (ook bij bmw met de iconic glow enzo)
sanderstline zegt
Waar is de tijd gebleven dat Mercedes gewoon nog nette, tijdloze auto’s maakte. Vroeger straalde die grilles een bepaalde status uit, nu is het een kermisattractie
mashell zegt
En toch lijkt deze grille juist heel erg op die van de de W123. Wat stijl, klasse en kermisattracties is persoonlijk en veranderd nogal door de jaren heen.
Johanneke zegt
Wat ik net bedacht:
Vroegah lachte je om die knaapjes met hun oude golf of honda, met grote velgen, 4 uitlaten, en lampen en logo’s overal. De need for speed underground karretjes zeg maar. Nu koop je dat gewoon rechtstreeks bij de dealer. Als we zo doorgaan koop je over 20 jaar een auto met alle designkenmerken van een Mansory gewoon bij de dealer zelf.