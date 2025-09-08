Nieuwe Mercedes C-klasse moet het de BMW i3 moeilijk gaan maken

Dankzij de nieuwe Mercedes GLC weten we ongeveer wat we van de C-klasse mogen verwachten.

Alles draait bij Mercedes-Benz in München om de kersverse GLC. Waarmee de Duitsers meteen een rivaal hebben klaarstaan om het op te nemen tegen de eveneens nieuwe BMW iX3.

Leuk, die hoge hokken. Maar voor de fans van sedans is er ook nieuws. BMW werkt aan een elektrische 3 serie met de vermoedelijke naam i3, terwijl Mercedes op de achtergrond werkt aan een C-klasse EV. Van dit laatste model is nu een beeld vrijgegeven

De onthulling gaat officieel pas volgend jaar gebeuren, maar de Duitsers willen duidelijk maken dat ze klaarstaan om de strijd met de BMW i3 aan te gaan. Het uiterlijk doet sterk denken aan de elektrische GLC, maar dan in een sedan-verpakking.

Uiterlijk elektrische Mercedes C-klasse

Wat meteen opvalt, is de grille. Mercedes noemt het de “Iconic Grille”. Bij de C krijgt hij echter een eigen sausje: vier horizontale spijlen in plaats van drie, allemaal voorzien van LED-verlichting.

Ook de ster in het midden licht op, net als de omlijsting van de grille. Wen er maar aan. Stap voor stap krijgt elk nieuw Mercedes-model deze kermisverlichting aan de voorzijde. Dat begon met de nieuwe CLA en nu rolt het merk dit principe verder uit. Daarnaast zien we dat de C dezelfde dagrijverlichting krijgt als de elektrische GLC: drie kenmerkende lichtpuntjes aan weerszijden.

Accu, vermogen en laadvermogen

Dat de C-klasse en GLC broertjes zijn, was al bekend. Beide maken gebruik van het nieuwe MB.EA-platform, dat volledig is ontwikkeld voor elektrische auto’s. Waar de GLC EQ maximaal 713 km haalt, moet de Mercedes C-klasse EV theoretisch straks wel 800 km ver komen. Zelfs als daar 650 km in de echte wereld van overblijft is dat meer dan keurig.

De C-klasse krijgt waarschijnlijk dezelfde 94 kWh accupakket als de GLC, met een 800V-systeem dat snelladen tot 330 kW mogelijk maakt. Qua prestaties mogen we uiteraard meerdere varianten verwachten. Bij de GLC loopt het vermogen op tot 489 pk, ook hier zal dat ongeveer gelijk komen te liggen met de elektrische Mercedes C-klasse.

Het belooft hoe dan ook een spannend duel te worden tussen de C-klasse en de nieuwe BMW i3. Een ouderwetse strijd tussen grootheden, dat is altijd leuk.