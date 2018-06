Renault zweert dat Red Bull Racing spijt gaat krijgen

LOUD NOISES!!1!

Nu de kroniek van een aangekondigde scheiding eindelijk geresulteerd heeft in een daadwerkelijke scheiding tussen Renault en Red Bull, lijkt het ons het beste als beide partijen elkaar succes wensen voor de toekomst en elkaar verder met rust laten. Maar helaas, Horner kon het bij het bekendmaken van het besluit niet nalaten een klein beetje schaduw op Renault te werpen. De zin met schaduw staat aangeduid met dikke letters, omdat ze door de schaduw groter lijken dan ze zijn:

This multi-year agreement with Honda signals the start of an exciting new phase in Aston Martin Red Bull Racing’s efforts to compete not just for Grand Prix wins but for what is always our goal – championship titles.

Shots faaayàààd. Tsja, als je Cyril Abiteboul van Renault op die manier uitdaagt, kan je natuurlijk een reactie verwachten. Dus zegt de Fransman tegen Autosport:

We will do everything we can to make them regret this decision.

Those are fighting words. Maar verwacht niet dat Renault nu alle kleren van Red Bull op straat plempt of met watervaste stift een vuurtoren op Red Bull’s gezicht tekent terwijl Red Bull slaapt. Renault wil zich gewoon op zichzelf focussen, misschien naar de sportschool gaan om wat krachtiger te worden en een paar selfies van zichzelf maken op jaloersmakende locaties, zoals de bovenste trede van een F1-podium.

What I mean by that is simply doing the best we can on track with our own team under our own colours. I am really extremely excited by the performance improvement to come, in particular with ‘spec C’ which we will introduce later this season.

Red Bull hoeft zich dus geen zorgen te maken over sabotage. Hoewel…Misschien toch een heel klein beetje. Reglementair móet Renault haar klantenteams van dezelfde motoren voorzien als haar fabrieksteam, maar onder het mom van ‘overmacht’ (sorry, we hadden nog maar twee nieuwe motoren af) is daar vast wel een klein mouwtje aan te passen. Met een leesbare twinkeling in zijn ogen zegt Cyril dan ook:

At this point in time there is no reason to think that Red Bull will not be receiving it, although we are yet to confirm details of the engine allocation plan.

Verder wil Abiteboul benadrukken dat de splitsing met Red Bull in principe niet zoveel te maken heeft met een gebrek aan eigen kwaliteiten, maar met het feit dat Red Bull stiekem een golddigger is die uit was op een partner met meer geld:

There are a number of things that we could not offer, like financial support, like access to core facilities, because our priority and focus is on the consolidation of the performance of Renault Sport F1.

Als armlastige kwaliteitspublicisten voelen we op de redactie met je mee, Renault. Maar écht respect krijgen we pas voor je als Adrian Newey daadwerkelijk weet te overtuigen Red Bull te verlaten. Don’t get mad, get even.