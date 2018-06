Doodnormale Ford Escort kost 300K, met een reden

Da's toch niet normaal!

Jawel, ook wij waren aanvankelijk verbaasd dat RM Sotheby’s de brutaliteit heeft een 42 jaar oude Ford Escort te schatten op 150 tot 300 duizend dollar. Welke reden kan dat torenhoge bedrag nu eigenlijk rechtvaardigen? In topstaat is hij bepaald niet en een speciale uitvoering is het evenmin. Er moet wel iets zijn om de som te verklaren. Wel, die verklaring is er zeker. Althans, als je de eerste eigenaar in hoog vaandel hebt staan.

De kans is groot dat dit zo is. Sterker nog, als dit niet zo is, moet je misschien even naar de hoofddokter gaan om je niveau van empathie te laten onderzoeken. Zelfs wanneer je niets voelt voor het christendom en al helemaal het Vaticaan niet steunt, kun je erkennen dat de daden van Paus Johannes Paulus II hem onderscheiden van het bestaande, donkere beeld dat sommigen van het geloof hebben. Doe je dit niet, dan zijn er genoeg anderen die er anders over denken. Johannes Paulus II, geboren als Karol Józef Wojtyła, werd in 2011 namelijk zalig verklaard, alvorens hij in 2014 heilig werd verklaard.

Johannes Paulus II is de op een na langszittende Paus die het Vaticaan ooit heeft gezien. Een indrukwekkende prestatie, daar de huidige paus (Fransiscus) alweer de 266ste in de reeks is. Johannes Paulus II gold van 1978 tot aan zijn dood in 2005 als leider van de Rooms-Katholieke kerk. Hoewel hij in die tijd zijn uiterst conservatieve overtuigingen niet van zich af wist te schudden, heeft zijn Poolse nationaliteit in zekere zin geholpen het IJzeren Gordijn naar beneden te brengen. Daarnaast was hij veelvuldig op reis om internationale problemen, zoals oorlogen of apartheid, aan te pakken.

Voordat Karol na de plotselinge dood van Johannes Paulus I werd aangesteld als paus, was hij niet meer dan een kardinaal. Dit betekent dat hij niet alleen buiten het publieke oog om kon handelen, maar ook de privileges van de paus niet tot zijn beschikking had. Oftewel, geen spectaculaire reizen en al zeker geen (excentrieke) pausmobielen. Nee, de Pool bewoog zich door het Vaticaan met een oersimpele Ford Escort GL uit ’76.

De auto was, in tegenstelling tot de basismodellen van tegenwoordig, absoluut niet voorzien van de praktische opties. Het grijze muisje van de kardinaal had, bijvoorbeeld, geen airco en geen radio. De Escort 1100 GL werd geleverd met een kleine 1,1-liter vier-in-lijnmotor en stuurde de 48 wild trappelende paarden middels een handgeschakelde vierbak richting de wielen.

Je kunt je ernstig drukmaken over de prijs van het beestje, maar in feite is dit een koopje. De auto werd voor het eerst in 1995 verkocht voor ongeveer 100.000 dollar. Tien jaar later, net na de dood van Johannes Paulus II, ving de verkopende partij het zevenvoudige van dit bedrag. Het is niet vreemd dat de auto, post mortem, voor een dergelijke som van de hand is gegaan, maar het maakt het wel dat het toekomstige verkoopbedrag van de auto slecht is in te schatten. Niemand weet of er überhaupt nog iemand 150.000 dollar voor een auto met deze geschiedenis wil betalen, maar aan de andere kant kan de geschatte veilingsom van 300.000 euro net zo goed worden overschreden. De tijd zal het ons leren.