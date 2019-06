Mitsubishi ziet een nieuwe Lancer Evolution wel zitten

Op de echte manier.

Momenteel is het gamma van Mitsubishi niet bijster inspirerend. Sinds de Outlander niet meer profiteert van lekker lage bijtelling, zijn er geen Mitsubishi’s meer die het verschil kunnen maken. De Space Star is gemiddeld en niet het goedkoopst, de ASX zijn dagen beginnen te tellen en diens grote broer Eclipse Cross is de gruwel der autofanaten. Hoe durven ze zo’n crossover te vernoemen naar één van de leukste sportcoupés van de jaren ’90?

Want Mitsubishi had nog niet zo heel lang geleden gave sportauto’s in hun gamma. Het is pas sinds 2016 dat de Lancer Evolution ons na tien generaties verliet, een rallykanon voor de openbare weg. In een langdurige strijd met Subaru waren de Impreza WRX STi en de Lancer Evo niet alleen op het WRC dominant, ook hun straatversies waren zo heftig. Het is jammer dat Mitsubishi de handdoek in de ring gooide, want het voelt toch een beetje eenzaam voor Subaru op deze manier. Bovendien was de Lancer het laatste model wat Mitsubishi echt uniek maakte onder de petrolheads. Grote turbomotoren met een lekkere sound, verpakt in een gaaf uitziende sedan met dikke spoilers, stiekem was dat gewoon het gaafste wat er bestond.

Mitsubishi vond dat er geen ruimte meer was voor de Lancer Evolution en dat is jammer. Toch komt er weer geluid vanuit Mitsubishi dat een opvolger voor de Evo misschien wel een goed idee is, zo meldt Autocar. Smeuïg detail: de vermeende aandrijflijn. Omdat Mitsubishi nu aangesloten zit bij de Renault-Nissan Alliance, kunnen ze uit hun schappen een motor halen. Dat zou de potente 1.8 liter viercilinder van de nieuwe Renault Megane RS worden. In zijn sterkste vorm levert die 300 pk, maar Mitsubishi zou er nog meer uit willen halen door middel van mild-hybrid techniek. Ergens jammer, maar een niet ondenkbare 350 pk maakt een hoop goed.

Gelukkig betekent het niet dat de Evo XI zijn streken verleert, want waar de Mégane trouw blijft aan zijn voorwielaandrijving, wil je in een Evo natuurlijk vierwielaandrijving. Gelukkig heeft Mitsubishi nog steeds het geavanceerde S-AWC systeem liggen, wat ook te vinden was in de Evo X. Vierwielaandrijving, 350 pk, de return van de naam Evolution en dan niet op een laffe crossover: wij zien het wel zitten.

Foto-credit: een Poolse rallyauto-bouwer geeft Mitsubishi inspiratie voor de Evo XI.