Op welke supercar is deze Ferrari P4 replica gebaseerd?

Hint: het is geen Italiaans strijdros.

Als één der meest legendarische Ferrari’s ooit geproduceerd, is het geen verrassing dat de 330 P4 een bijzonder gewild object is. De wagens staan veelal opgeborgen in verwarmde garages, maar zo nu en dan wil er nog wel eens eentje naar buiten komen. Of dit nu is om te spelen, of om voor de lol een veilingrecord te breken, hangt af van de situatie. Het is evenmin verbazingwekkend dat deze wagen veelvuldig de inspiratie is voor een smakelijke replica.

De replica waarmee we hier te maken hebben is een exemplaar dat in ’97 is gefabriceerd. De wagen is gebaseerd op de Lee Noble Ultima, een flink succesvolle racewagen uit de jaren ’80. Voor de replica van de 330 P4 is het monocoque chassis van de Ultima gebruikt, dat vervolgens omhuld werd in een jas die nagenoeg identiek is aan het glasvezel lichaam van de iconische Ferrari.

Onder het tedere plaatwerk van de replica vinden we uiteraard geen Lampredi V12, maar een 2,7-liter motor van Renault met half zoveel cilinders. De teinte de la baguette wordt behouden door de versnellingsbak, die eveneens bij Renault vandaan komt. De 880 kg wegende ‘P4’ heeft een handgeschakelde vijfbak uit Frankrijk. De Frans-Italiaanse golf wordt doorbroken door een tweetal carburateurs van Weber, die van een Porsche 911 af zijn gesloopt. Het straffe geluid van de V6 vindt zijn weg naar buiten door een handgemaakt uitlaatsysteem met keramische coating. De wagen is afgelopen november nog afgesteld door Autosport Company in Waalwijk.

In tegenstelling tot de duizelingwekkende waarde van de originele Ferrari’s P4, die per stuk geschat worden op meer dan 20 miljoen euro, is de replica een waar koopje. De verkoper wil er 39.950 euro voor vangen, wat betekent dat je voor het geld van een origineel exemplaar ongeveer 550 van deze replica’s kunt kopen. Kun je meteen je eigen raceklasse opstarten. Ook niet verkeerd.