Speciale Bentley Cabrio is lekker origineel

Kijk, rode velgen! Dat is eens iets anders dan anders!

Bentley en speciaaltjes is een perfecte combinatie. De Britten komen geregeld met leuke, dure en bijzondere varianten op basis van hun ‘normale’ modellen. Er bestaat niet zoiets als een ‘standaard’ Continental GT. Ook in Nederland weten de meeste eigenaren de optielijsten goed aan te vinken.

Mocht je geen zin hebben om zelf iets bijzonders samen te stellen, kun je dus ook wachten totdat Bentley zelf met iets bijzonders komt. Laat vandaag toevallig zo’n dag zijn! Het edele merk uit Crewe presenteert namelijk de Bentley Continental GT Convertible Number 1 Edition by Mulliner.

De Bentley Continental GT Convertible Number 1 Edition by Mulliner is een ode aan de eerste Blower Bentley uit 1929. Bentley zelfs spreekt over een moderne interpretatie van de iconische raceauto uit 1929. De Number 1 Edition is het derde speciale, gelimiteerde model van Bentley om hun 100ste verjaardag te vieren. De andere twee waren de eerder geïntroduceerde Mulsanne W.O. Edition en de Continental GT Number 9 Edition.

De Number 1 Edition is altijd op basis van de splinternieuwe Continental GT Convertible en leverbaar in de kleuren Dragon Red II of Beluga. Standaard krijg je op dit speciale model een koolstofvezel bodykit, Centenary Pack en Bentley Black Line Specification. In de grille heeft Bentley het getal ‘1’ geverfd, om aan te geven dat de eerste Blower Bentley geëerd wordt. Uiteraard zit de auto onder de speciale badges. Bij veel merken kun je deze ‘deleten’, maar dat kun je beter niet doen bij deze Number 1 Edition. Op de zijschermen zijn de badges namelijk van 18 karaats goud.

Ook in het interieur zul je de nodige badges aantreffen. Het roterende display is in elke auto uniek. Daarnaast is er een nieuwe kleurencombinatie, wederom in het rood met Beluga. Onder de kap treffen we de bekende 6.0 W12 TSI motor aan, goed voor 635 pk. Deze is gekoppeld aan een achttraps automaat met dubbele koppeling van Porsche. Er worden 100 exemplaren van de gebouwd.