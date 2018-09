Ares blaast nieuw leven in Ferrari 250 GTO

Een zeer smakelijk apparaat op de zondagochtend.

Sommige koetsenbouwers hebben het simpelweg bij het rechte eind. Ares Design bestaat misschien helemaal zo lang nog niet, wat ons betreft schaart Dany Bahar’s wonderkind zich in het rijtje bij de grootheden van weleer. Het in Modena gevestigde bedrijf heeft in haar korte bestaan al enkele bolides verfraaid, maar nu ze begonnen zijn met deze hedendaagse interpretatie van de 250 GTO, doen ze God’s werk.

De iconische sportwagen uit de jaren ’60, waarvan de overgebleven exemplaren vandaag de dag voor tientallen miljoenen worden verkocht, wordt door Ares naar het heden gebracht. Hoewel het momenteel bij een handvol schetsen blijft, lijkt het plan om de auto’s daadwerkelijk te maken steenhard.

Althans, als de klant waarvoor deze schetsen zijn gemaakt groen licht geeft om de auto te laten maken. Wanneer dit gebeurt, maakt Ares mogelijk tien exemplaren van de nieuwe 250 GTO. Aanvankelijk is het voor Ares vooral belangrijk om uit te vinden wat de liefhebbers van deze schetsen vinden. Dat gezegd hebbende, volgens CEO Dany Bahar zullen er geen aanpassingen meer worden gedaan aan het design.

Daarover gesproken, het is vanzelfsprekend dat de nieuwe 250 GTO niet als twee druppels water op het origineel lijkt. Immers, in het vooronder van de door Ares bedachte 250 GTO ligt een motorblok dat dubbel zo groot is als die van de Italiaanse legende. Afhankelijk van de keuze van de klant, baseert Ares de moderne versie op de 812 Superfast of de Ferrari F12. In beide gevallen gaat het om een V12, maar waar het 6,5-liter blok in de Superfast 800 pk produceert, moet de F12 genoegen nemen met een 780 pk sterke 6,3-liter motor. Omdat dergelijke krachtbronnen vele malen intenser moeten worden gekoeld dan de 3-liter V12 die in het origineel schuilt, heeft het nieuwe exemplaar tal van luchtinlaten.

Hoewel Ferrari zelf mogelijk ook nog een moderne 250 GTO in de pijplijn heeft zitten, hopen wij momenteel in ieder geval dat de versie van Ares Design er komen gaat. Wat een plaatje. (Bron: Robb Report)