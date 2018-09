‘Ringrecord Sabine Schmitz na 13 jaar ‘verbroken’

Voor het eerst wist een busje op de Nordschleife een rondje in minder dan 10 minuten af te leggen.

In de tijd dat Top Gear nog wél grappig was reed Sabine Schmitz een record op de Nürburgring Nordschleife met een gestripte Ford Transit. Dat was in het jaar 2005. Dit inmiddels legendarische televisiefragment staat nog bij vele petrolheads in het geheugen gegrift. Met het busje wist ze de Nordschleife in een tijd van 10 minuten en acht seconden af te leggen.

Na 13 jaar is er iemand in geslaagd deze tijd met een busje te verbeteren. Coureur Rob Austin, actief in de HMS Racing British Touring Car competitie, wist met een Volkswagen Transporter een snellere tijd neer te zetten. De voorwielaangedreven bus was gehuurd bij een Brits autoverhuurbedrijf en is motorisch niet getuned. Onder de kap huist een 150 pk sterke diesel en daar moest Austin het mee doen. Wel werd het busje gestript. Geen zorgen: de coureur kreeg de Volkswagen gesponsord van het autoverhuurbedrijf. Austin heeft het busje niet stiekem gemarteld, het bedrijf was op de hoogte van de recordpoging.

Met het huurbusje wist de coureur een tijd van 9 minuten en 58 seconden neer te zetten op de Nordschleife, wat vrij indrukwekkend is. Austin heeft eerst twee dagen geoefend op het circuit voordat hij daadwerkelijk met de recordpoging begon.

De poging moet wel met een korreltje zout worden genomen. Er is immers een dikke marketingsaus van het verhuurbedrijf over het record gesmeerd. Op YouTube staan ook beelden van busjes die het circuit in minder dan 10 minuten wisten af te leggen, echter is van die busjes niet altijd bekend wat er allemaal is aangepast.