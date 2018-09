Vier redenen waarom Raikkonen nog even doorgaat met racen

De man heeft alles al gewonnen. Waarom dan toch doorgaan? Team AB zocht het voor je uit!

Gisteren was een beetje een vreemde dag voor de doorgewinterde F1-fan. Het hing natuurlijk in de lucht, maar dan eindelijk werd bekend gemaakt dat Charles LeClerc voor het team van Ferrari gaat rijden. De Monegask was een oogappeltje van de onlangs overleden Sergio Marchionne. Na diens plotselinge dood gingen de geruchten dat LeClerc toch níet naar Ferrari zou gaan. Ferrari werkte voorheen voornamelijk met gevestigde namen die zich al ruimschoots hadden bewezen in de Formule 1, wellicht op Felipe Massa na.

Enfin, de tweede schok was dat Kimi Raikkonen een transfer gaat maken naar Sauber Alfa Romeo. Hij heet getekend voor maar liefst twee seizoenen. De enige geruchten die de ronde deden was dat Kimi óf nog één jaar zou bijtekenen óf met pensioen zou gaan. Het werd dus geen van beide. Hierbij 4 redenen waarom wij denken dat Kimi Raikkonen toch heeft bijgetekend:

1. Hij wil Mika Häkkinen voorbij

Op dit moment staat Mika Häkkinen op 20 overwinningen in de Formule 1. Mede daardoor is hij 2 keer wereldkampioen geworden. Kimi Raikkonen heeft een zelfde aantal overwinningen op zijn naam staan, maar werd slechts 1 keer wereldkampioen (in 2007). Als hij die overwinning wil pakken, zal hij het dit seizoen moeten doen. Op dit moment zit hij in de snelste auto. Wellicht weet Kimi meer dan wij. Dan komen we namelijk uit op reden nummer 2.

2. Sauber heeft een paar verrassingen in petto voor de komende jaren

Vorig jaar was Sauber het lachertje van de Formule 1. De auto’s waren gewoonweg veel te langzaam om een deuk in een pakje boter te kunnen rijden. Dit seizoen gaat het al een stukje beter met 19 WK-punten. Daarmee is het nog altijd een achterhoede team, maar de weg naar boven lijkt gevonden. Natuurlijk is de kans dat Raikkonen wint in een Sauber erg klein, maar je weet maar nooit. Denk aan Brazilië 2003. Veel regen, crashes in de voorhoede. Dan is een ervaren rot als Raikkonen altijd in staat om te presteren. Een ding is zeker: als ‘ie niet meer racet, wint ie niets.

3. Hij wil de meest ervaren coureur ooit zijn.

Dit is de meest waarschijnlijke reden. Kimi wil de meest ervaren coureur worden met hoogste aantal gereden races. Als we ervan uitgaan dat ook in 2020 er 21 races zijn (net als in 2019), dan staat de teller bij Raikkonen op 336 races. Daarmee zou hij dan Rubens Barrichello verslaan, die nu het record heeft van 326 races.

4. Hij vindt het gewoon leuk

Kimi Raikkonen is een beetje als Captain Raymond Holt: het is bijzonder lastig af te lezen wanneer hij blij is. Echter, als hij boos is laat hij dat duidelijk merken. Denk aan de GP van Monaco in 2017, bijvoorbeeld. Op dit moment moet hij tweede viool spelen voor wonderkind Sebastian Vettel. Meer dan eens mocht Raikkonen dit seizoen fungeren als mobiele chicane. Handig voor Ferrari en Vettel, maar een racer als Raikkonen wil gewoon actie. Als Sauber Alfa Romeo volgend jaar nog wat beter wordt, kan Raikkonen geregeld voor een verrassing zorgen in de middenmoot. Denk aan Alonso, dat af en toe stunt met die oranje zeepkist uit Woking.