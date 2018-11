Ricciardo: “ik heb inhalen in de Formule 1 veranderd”

Zo, zo, zo.

De stoelendans in de Formule 1 is dit jaar heviger geweest dan in andere jaren. Er zijn tamelijk veel coureurs verhuisd naar een ander team of zelfs naar een andere raceklasse. Daniel Ricciardo heeft dit jaar een hoofdrol gespeeld in de stoelendans, daar hij een van de meest spraakmakende wisselingen heeft gemaakt. De 29-jarige Australiër verlaat het veilige, doch intimiderende nest van Red Bull om zich te wagen aan een carrière bij het fabrieksteam van Renault.

In zijn nieuwste en laatste column voor het Formule 1-team uit Oostenrijk blikt Ricciardo terug op zijn tijd bij de renstal waarvoor hij komend weekend toevallig zijn 100ste Grand Prix rijdt. Hierin schrijft de honingdas een aantal dingen waarvan wij een Riccardo-achtige glimlach op het gezicht krijgen.

Zoals je uit de titel kunt opmaken schrijft de Australiër bijvoorbeeld dat zijn rijstijl, en met name de manier waarop hij andere coureurs inhaalt, een verschuiving binnen de sport hebben teweeggebracht. In 2014, het jaar dat Ricciardo voor het eerst voor Red Bull uitkomt en naast Sebastian Vettel plaatsneemt, gooit hij hoge ogen. Terwijl de kersverse viervoudig kampioen aan de andere kant van de garage amper uit de verf komt, wint Ricciardo liefst driemaal. De eerste van deze overwinningen behaalt hij in Hongarije en op wel heel spectaculaire wijze.

“Of the wins, Hungary in 2014 is certainly one that was significant for me, as it marked my confidence and my hunger to win. Having to hunt people down, passing Lewis (Hamilton) and Fernando (Alonso) in the last few laps … that race marked the point where I felt like, yes, I belonged up the front and I had supreme confidence and zero intimidation from anyone. It kind of set up the label of who I’ve become now, what my reputation is in F1.”

Zijn reputatie is door de jaren heen niet in verval geraakt, want tegenwoordig is het bijna normaal wanneer we Ricciardo vér van achteren zien komen in een poging de coureur voor zijn neus te verschalken. Daarover heeft hij ook het nodige te zeggen. Ricciardo is er namelijk van overtuigd dat hij verantwoordelijk is voor de huidige manier van inhalen in de Formule 1.

“I feel ’14 didn’t just shape me and my approach from then on, it changed the level of overtaking from other guys in the sport as well. I really believe that. Not many people were doing that, coming from a long way back and trying big passing moves. Maybe they learned from me and the way I was racing, so perhaps I set a new level and showed people what was possible, and the drivers that were willing to try it were trying it. I realise that sounds a bit cocky, but I really do believe that. Not saying all of them can do it … but at least more of them are trying!”

Ricciardo heeft gelijk dat dit inderdaad enigszins arrogant overkomt, maar als we erover nadenken moeten we zeggen dat hij wel degelijk een punt heeft. Dat gezegd hebbende, zijn teamgenoot Max Verstappen zal ook in zekere mate hebben bijgedragen aan het verbeteren van de rijstijl in de Formule 1. Als het aankomt op spectaculaire inhaalpogingen heeft Red Bull het meest indrukwekkende rijdersduo in handen. Althans, voor nog één laatste race dan.