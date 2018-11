“Gearresteerde Ghosn aasde op fusie van Renault en Nissan”

Ghosn with the wind.

Sinds bekend is geworden dat de topman van Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, is gearresteerd na verdenkingen van grootschalige fraude, zijn er talloze nieuwsberichten naar buiten gekomen over de toekomst van het concern. Nu de alliantie in zekere zin stuurloos is geworden, moeten er snel de juiste beslissingen worden genomen om alles in goede banen te leiden. Echter, zojuist is aan het licht gekomen dat Ghosn zelf een heel specifieke toekomst voor ogen had voor het Renault-Nissan: naar verluidt was de Braziliaan van plan de twee merken samen te smelten.

Dit blijkt uit een artikel dat vanavond is geplaatst door de Financial Times. Uit gesprekken met verschillende bronnen is gebleken dat Ghosn aan het azen was op een fusie tussen de Franse en de Japanse autofabrikant. Hoewel niet iedere bron hetzelfde verhaal heeft verteld, wijst alles erop dat Renault en Nissan onder Ghosn binnen enkele maanden hadden moeten fuseren. De Braziliaan was hierbij de drijvende kracht achter het plan. Volgens een van de bronnen werd de fusie hevig overwogen, een andere bron beweert juist dat de fusie al in kannen en kruiken was en binnen enkele maanden verwezenlijkt had moeten worden. We zullen de waarheid waarschijnlijk ergens in het midden moeten zoeken.

Ondanks de beweringen van de verschillende bronnen is in ieder geval duidelijk geworden dat de bestuursleden van Nissan zelf niet op een dergelijke fusie zaten te wachten. Naar verluidt hadden zij zelfs ernstige bezwaren tegen het idee. Nu Ghosn weg is, lijkt de kans op een fusie te zijn bekoeld, maar wellicht ligt een samensmelting in de nabije toekomst alsnog in het verschiet.

Terwijl dit alles aan het licht is gekomen, heeft Frankrijk laten weten af te willen van Ghosn als topman van Renault. Daarnaast is de Franse autofabrikant momenteel naarstig op zoek naar de opvolger van Ghosn. Mogelijk maakt COO van Renault, Thierry Bollore, een goede kans om Carlos op te volgen.