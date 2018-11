Hier, de belangrijkste F1-records van Max Verstappen

Onze nationale held heeft meer records op zijn naam dan je zou denken.

In aanloop naar de Grand Prix van Mexico waren alle ogen gericht op twee coureurs: Lewis Hamilton en Max Verstappen. Terwijl eerstgenoemde op het Autódromo Hermanos Rodríguez statistisch gezien de beste kans had om zijn vijfde wereldkampioenschap binnen te halen, was het voor Max Verstappen evengoed zijn beste kans om een gewild Formule 1-record op zijn naam te zetten.

Hoewel Hamilton een moeizame wedstrijd kende, ging hij er alsnog vrij eenvoudig met de kroon vandoor. Verstappen, daarentegen, verschalkte teamgenoot Ricciardo bij de start en kon daarna probleemloos naar de geblokte vlag cruisen. Ondanks zijn ijzersterke optreden op zondag, moest hij een dag eerder – op enkele honderdsten na – zijn meerdere erkennen in de Australiër. Daardoor liep hij een kostbaar record mis. In Mexico had hij namelijk de jongste polesitter in de geschiedenis van de Formule 1 kunnen worden.

Betekent dit dan dat Verstappen geen kans meer heeft om dat record te claimen? Absoluut niet. Op het moment van schrijven is de Nederlander 21 jaar en 33 dagen oud, waardoor hij nog 39 dagen overheeft om Sebastian Vettel van een record te beroven. Met nog twee Grand Prixs te gaan (Brazilië – 11 november, Abu Dhabi – 25 november) kan Verstappen echter alleen dit jaar nog het record claimen. Nu zijn het niet per se de meest gunstige circuits voor Red Bull, maar in principe kan het nog.

Verstappen is momenteel misschien nog niet de jongste polesitter in de Formule 1, hij heeft afgelopen weekend alsnog een record kunnen vestigen. De Nederlander heeft momenteel de meeste Formule 1-races gewonnen zonder een pole position te scoren. Max staat momenteel op 5 overwinningen en 0 poles en staat daarmee boven playboy Eddie Irvine en algemene held Bruce McLaren, die ieder 4-0 staan. Wanneer Verstappen eenmaal een pole position rijdt, verliest hij dit record uiteraard weer.

Records in handen, records gemist. Zo tussen de raceweekenden door is dit een goed moment om de belangrijkste records van Max Verstappen eens onder de loep te leggen.

De records van Max Verstappen:

– Jongste Formule 1-coureur die aan een Grand Prix-weekend deelneemt

Tijdens de Grand Prix van Japan in 2014 mag Verstappen in actie komen voor Toro Rosso. De Nederlander legt zijn eerste kilometers in de koningsklasse van de autosport af op een van de mooiste, meest uitdagende circuits op aarde: Suzuka. Op dat moment is hij slechts 3 dagen 17 jaar oud.

– Jongste Formule 1-coureur die een wedstrijd start

Verstappen heeft ondertussen een contract op zak bij bovenstaande renstal en tijdens de Grand Prix van Australië in 2015 mag hij voor het eerst écht in actie komen. Hij rijdt de wedstrijd misschien niet uit, voor het record gaat het enkel om de start. Zodoende is Verstappen met zijn 17 jaar en 166 dagen de jongste coureur ooit. Daarmee stoot hij part-time DJ Jaime Alguersuari van de troon.

– Jongste Formule 1-coureur die WK-punten scoort

Verstappen komt in zijn eerste officiële raceweekend niet goed uit de verf, maar twee weken later is het raak. Tijdens de Grand Prix van Maleisië scoort Verstappen een fatsoenlijk aantal punten door als zevende over de streep te komen, in de wedstrijd die door Sebastian Vettel wordt gewonnen. Verstappen is de laatste coureur die niet op een ronde wordt gezet. Hij passeert de finishlijn op meer dan anderhalve minuut van de leider. Hij is dan 17 jaar en 180 dagen oud.

– Jongste Formule 1-coureur op het podium

Wanneer de eerste WK-punten binnen zijn gehaald, kan het volgende doel worden verwezenlijkt: een podium. Verstappen bewijst zijn hongerige aard door datzelfde seizoen tot tweemaal toe héél dichtbij te komen. Zowel in Hongarije als in de Verenigde Staten eindigt hij als vierde. Verstappen blijft ook in 2016 bij Toro Rosso, maar na de wanstaltige seizoensstart van Daniil Kvyat wordt de Nederlander gepromoveerd. In zijn eerste wedstrijd voor Red Bull houdt Verstappen Kimi Raikkonen achter zich en scoort hij zijn eerste overwinning, en daarmee dus ook zijn eerste podium. Als bijkomst is hij ook nog de jongste coureur ooit die aan de leiding gaat van een Grand Prix. Max is dan 18 jaar en 228 dagen oud.

– Jongste Formule 1-coureur ooit aan de leiding van een Grand Prix

18 jaar en 228 dagen.

– Jongste Formule 1-winnaar

18 jaar en 228 dagen.

– Jongste Formule 1-coureur die de snelste ronde van een Grand Prix rijdt

In een van de beste wedstrijden van zijn carrière, de Grand Prix van Brazilië in 2016, komt Verstappen niet verder dan een derde positie. Dit statistiek klinkt misschien niet buitengewoon bijzonder, maar zijn prestaties in de wedstrijd zullen bij menig raceliefhebber in het geheugen zijn blijven plakken. De Nederlander voelt zich vrij letterlijk als een vis in het water en rijdt iedereen om de oren. Zodoende rijdt hij ook de snelste ronde van de wedsrijd. Hij is dan 19 jaar en 44 dagen oud.

– Jongste meervoudige Formule 1-winnaar

Red Bull kent in 2016 nog niet de dramatische betrouwbaarheid van de daaropvolgende seizoenen, maar desondanks komt de Nederlander niet verder dan een aantal tweede en derde plaatsen. Verstappen moet meer dan een jaar wachten op zijn tweede zege. Tijdens de Grand Prix van Maleisië komt Max wederom als eerste over de streep. Max is dan 20 jaar en welgeteld 1 dag oud.

– Jongste Formule 1-coureur die tweemaal dezelfde Grand Prix wint

Na zijn overwinning in Maleisië komt Max datzelfde jaar ook nog in Mexico als eerste over de streep om zijn derde winst te claimen. Een jaar later doet hij hetzelfde, nadat hij op de zaterdag op het nippertje zijn eerste pole position moet missen. Ten tijde van zijn vijfde zege is Max Verstappen 21 jaar en 28 dagen oud. Overigens is hij daarmee ook de jongste coureur die tweemaal dezelfde Grand Prix achter elkaar wint. Tussentijds wint hij ook nog in Oostenrijk.

Omdat de Nederlander nog piepjong is en hoogstwaarschijnlijk een lange Formule 1-carrière voor zich heeft, verwachten wij dat hier nog wel de nodige records bij zullen komen. Alleen de tijd zal het uit kunnen wijzen. N.B. de meeste van deze records zullen Verstappen niet afgepakt worden, daar de Formule 1 tegenwoordig de regel hanteert dat coureurs tenminste 18 jaar oud moeten zijn.