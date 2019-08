MAX VERSTAPPEN PAKT POLE IN HONGARIJE!!1!

Nog eentje en dan even lekker met vakantie.

Na een megarace in Duitsland, is het F1 circus een weekje later neergestreken in Hongarije voor de volgende krachtsmeting. De F1 kent inmiddels een vrij lange historie in de voormalige Soviet-satelliet, waar de race zelfs nog een paar keer achter het ijzeren gordijn verreden werd. Dat moet een bijzondere aangelegenheid zijn geweest.

De race zelf daarentegen was meestal saai. Hongarije wordt qua layout vaak vergeleken met het circuit van Monaco, alleen dan zonder de glitter, glamour en vangrails vlak naast het circuit. Laten dat nou net de factoren zijn die de race in het Prinsdom de moeite waard maken, want het baantje zelf is niet per se inspirerend.

Echter moeten we zeggen dat het circuit nabij het mooie Budapest misschien wel meer dan alle andere voordeel heeft gehaald uit de introductie van het Drag Reduction System (DRS). Vroeger kon je er vrijwel niet inhalen (tenzij het regende), nu is met name bocht één en de links-rechts combinatie daarna hier best voor geschikt. Als het dus droog blijft zondag (wat het waarschijnlijk wel doet), hebben we zodoende toch nog een beetje hoop dat de race geen Frankrijkesque processie wordt. Maar eerst maar eens die gridposities bepalen. In de droge vrije training van vanochtend zaten Hamilton, Verstappen en Vettel binnen een tiende van een seconde…Spann0nd!

Q1

De Williamsen en Lance Stroll zijn de eersten die de baan opzoeken. Misschien omdat het in de eerste helft van dit jaar ook de eersten waren die na Q1 meestal weer meteen konden gaan douchen. Helaas voor de mannen uit Grove heeft Williams nog steeds geen realistische kans daar verandering in te brengen. Lance daarentegen zou er misschien, net als in Duitsland, in moeten kunnen slagen minimaal Q2 te halen met de verbeterde Racing Point.

Norris zet de goede vorm van McLaren in de ochtendtraining door met een snel rondje. Hij is nog net wat sneller dan Gasly. De andere vijf coureurs van de topteams nemen de eerste vijf plaatsen in, met Verstappen op de eerste plek. De Nederlander heeft zelfs best een buffertje op de rest. Maar goed, we weten dat Mercedes en Ferrari in Q3 nog wat extra’s kunnen geven.

Bij Ferrari loopt overigens niet alles van een leien dakje, want de auto van Leclerc heeft sleutelwerk nodig. Na Duitsland toch niet weer drama voor Ferrari in de kwalificatie? In ieder geval is de tijd die de Monegask op de klok heeft gezet vast voldoende om Q2 te halen. Of…toch niet?

De baan wordt zoals wel vaker namelijk duidelijk sneller en dus wordt het een kwestie van wie er als laatste een snel rondje neerzet. Even gaat George Russell zelfs naar de negende stek, waardoor we nu al spijt hebben aan wat we net nog schreven over Williams. Doch uiteindelijk hoeven we die woorden toch niet in te slikken. Hulkenberg sleept zich met een goed rondje toch nog uit de onderste regionen van de tijdenlijst en duwt Russel daarmee terug naar plek zestien. Daarmee staat hij echter wel voor Perez, Ricciardo, Stroll en Kubica. Een heel klein lichtpuntje dus voor het geplaagde team van Williams. Bij Racing Point daarentegen is het huilen met de pet op en ook Ricciardo heeft het even niet lekker voor elkaar vandaag.

De afvallers: Russell, Perez, Ricciardo, Stroll, Kubica

Q2

Op Gasly na blijken de topteams in Q1 toch een vrij grote marge te hebben op de rest. Ze kunnen dus redelijk relaxt naar Q3 rijden op de mediums. De Franse teammaat van Max probeert dat dit keer overigens ook te doen, maar door de halve seconde die hij toegeeft op Max wordt dat wel even bibberen voor Pierre. Van de andere kandidaten lijkt Norris wederom de snelste. Daarachter is het weer ongemeen spannend tussen de middenvelders. Alleen Raikkonen geeft iets teveel toe. Hij heeft waarschijnlijk ergens een foutje gemaakt in zijn eerste run.

De vraag is of de baan zich nog een keer verder ontwikkelt zoals aan het einde van Q1. We zien in ieder geval veel groene sectoren onder in beeld, dus het lijkt er wel een beetje op. Opvallend genoeg gaat Gasly niet voor de ‘zekerheid’ van een run op de softs, maar gokt hij op nog een run op mediums. Verstappen daarentegen gaat juist wél voor een run op de softs. Het nut daarvan ontgaat ons een beetje, hoewel Max in theorie voor een andere strategie kan gaan dan zijn concurrenten door te starten op soft.

Gasly verbetert zijn tijd niet, maar heeft mazzel dat de meeste anderen ook niet onder zijn eerste tijd doorgaan. Uiteindelijk is het toch weer Raikkonen die met zijn ervaring het laatste plekje in Q3 steelt. Hulkenberg haalt het net niet en hetzelfde geldt voor de b0iZ van Toro Rosso, die na de geweldige race van vorige week weer terug op aarde zijn en morgen starten vanaf P12 en P13. Giovinazzi en Magnussen zijn de laatste afvallers en moeten toekijken hoe hun teamgenootjes het ervan afbrengen in Q3. Verstappen maakt zijn run op rood niet af en start dus morgen ‘gewoon’ op geel.

De afvallers: Hulkenberg, Albon, Kvyat, Giovinazzi, Magnussen

Q3

En dan is het vooral weer de vraag: hoeveel tandjes kan Mercedes erbij zetten in Q3? Het verschil met Verstappen en de Ferrari’s was tot nu toe erg klein, maar ja, dat kennen we van Mercedes. Hamilton opent het bal en gaat inderdaad sneller dan voorheen. Maar Bottas gaat met een magische derde sector nog exact een honderste van een seconde sneller dan zijn teammaat. Dat wordt dus wachten op de tweede runs om te kijken welke zilverpijl vooraan staat. Of…toch niet?

Vettel zet een paarse sector neer in sector 1 en Verstappen in sector 2. Van Ferrari weten we dat ze supersnel zijn in de powersectie en daarna meer moeite hebben, maar de tijd van Verstappen biedt hoop. En jawel! Verstappen gaat naar een voorlopige pole position! Opeens ligt het WK open…

In de herhaling zien we echter aan boord bij Lewis dat de Brit hier en daar wat kleine foutjes maakte. In theorie zit er dus nog een snellere ronde in voor LH44. Met twee minuten te gaan zoekt Verstappen als tweede van de toppers weer het circuit op. Alleen Leclerc zit nog voor hem op de baan. De rest kan dus ‘reageren’. Is dat wel de juiste keuze van Red Bull?

Leclerc zet met een volgens Ferrari licht beschadigde SF90 wederom een snelste eerste sector op de klokken, maar verliest daarna tijd. Hij verbetert wel zijn eigen tijd en gaat daarmee voorlopig voorbij aan de twee Mercs. Maar dan zien we dat het gewoon de baan is die weer wat sneller is geworden. Max Verstappen rijdt namelijk nog een paar tienden van zijn tijd af en ook de Mercs zijn snel onderweg. Vooral Bottas lijkt Max nog te kunnen pakken. Maar de Fin komt uiteindelijk achttien duizendsten tekort. Hamilton en Vettel moeten dan nog over de finish komen, maar komen er niet aan te pas. Hamilton gaat ‘slechts’ naar plek drie en ook Vettel moet zijn meerdere erkennen in zijn teammaat en eindigt op plek vijf.

Gasly wordt zesde, maar geeft wel bijna negen tienden toe op Max. Norris en Sainz bevestigen dat Mclaren momenteel het vierde team is met de plekken zeven en acht. Grosjean pakt met de ‘oude’ Haas de negende stek, vóór Raikkonen die misschien nu wel baalt dat hij Q3 haalde. De Fin moet daardoor immers morgen op soft starten, terwijl de coureurs achter hem vrije keuze hebben.

Maar laten we de belangrijkste zaken niet uit het oog verliezen. Jazeker. Hij heeft ‘m binnen hoor. Waar het eerder nog misging in Monaco en Mexico, pakt MV33 na zeven zeges eindelijk zijn eerste pole. Leuk detail: Max is daarmee toevallig de honderdste coureur die minimaal één pole achter zijn naam heeft staan. Dat wordt dus weer lekker winnen morgen. Wie weet wat de tweede helft van het seizoen ons vervolgens nog te bieden heeft. Straatfeest. Campione!

De volledige uitslag

1. VERSTAPPEN – Red Bull

2. Bottas – Mercedes

3. Hamilton – Mercedes

4. Leclerc – Ferrari

5. Vettel – Ferrari

6. Gasly – Red Bull

7. Norris – McLaren

8. Sainz – McLaren

9. Grosjean – Haas F1

10. Raikkonen – Alfa Romeo

11. Hulkenberg – Renault

12. Albon – Toro Rosso

13. Kvyat – Toro Rosso

14. Giovinazzi – Alfa Romeo

15. Magnussen – Haas F1

16. Russell – Williams

17. Perez – Racing Point

18. Ricciardo – Renault

19. Stroll – Racing Point

20. Kubica – Williams