Ford lanceert downsize-motor van 7.3 liter

Het is maar net aan welke kant je staat.

Downsizen was eerst een trend, maar nu overal breed toegepast. Bijna alle merken hebben hun atmosferische motoren bij het afval gezet en deze vervangen door kleinere en efficiëntere turbomotoren die vaak ook nog eens krachtiger zijn. Een win-win situatie volgens velen.

Ook in Amerika moesten ze eraan geloven. Daar gaat het er ietsje anders aan toe. Daar zijn het V8 motoren die vervangen worden dor een turbo V6, kijk maar naar de Ford EcoBoost motoren. Zo’n zescilinder EcoBoost is allerminst behelpen, overigens. Zelfs de 650 pk sterke Ford GT heeft een V6 tegenwoordig.

Een paar maanden lichte Ford een tipje van de sluier betreft hun laatste motor, een atmosferische V8 met een inhoud van 7.3 liter. Ook dat is een downsize motor, want deze vervangt de wel erg oud wordende Modular V10. Deze motor goldt als het alternatief voor pickup eingeaneren die enorm veel kracht wensten, maar pertinent geen diesel wilde tanken. Hetzelfde geval als met de V10 uit de Viper destijds.

Ford lanceert nu eindelijk de motor officieel. De 7.3 wordt leverbaar in drie modellen, de Ford F-250, F-350 en de F-600. Ook hield Ford de specificaties van de motor nog even geheim, tot nu: de V8 levert 430 pk bij 5.500 toeren en 644 Nm bij 4.000 toeren. Daarmee is het de krachtigste benzinemotor die je kunt krijgen in een pickup. Om te zorgen dat de V8 een klein beetje efficiënt is, wordt deze gekoppeld aan een tientraps automaat.