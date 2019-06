Waarom Max Verstappen nu ontzettend goed is

Of...Valt dat eigenlijk wel mee?

Wellicht heb je het al gehoord als verstokt F1 fan, want in het afgelopen Grand Prix weekend werd er nogal een puntje van gemaakt door de officiële kanalen van de sport. De beweeglijke journalist Will Buxton heeft uitgevogeld dat Max Verstappen tijdens races al een heel jaar ongeslagen is. Een heel jaar lang! 22 races!

Dat dit stukje trivia gewicht draagt, komt natuurlijk doordat Max vorig jaar nog een wat ‘hectische’ seizoensstart meemaakte. De chaotische serie bereikte een hoogtepunt in Monaco, waar Max zijn kans op de overwinning volstrekt onnodig in het putje gooide, via een crash in VT3. De klapper was tot overmaat van ramp een copy-paste van 2016, wat het nog makkelijker maakte om Max te verwijten dat hij ‘niks leerde van zijn fouten’ (video). De internationale media slepen dan ook de messen. Max verdedigde zich door te dreigen met een kopstoot.

Hoewel de Nederlander voor de buitenwereld niks wilde weten van een andere aanpak, startte MV33 ‘2.0’ vanaf de volgende race in Canada (2018) met een indrukwekkende serie, die tot op de dag van vandaag nog steeds voortduurt. Max lijkt gevoelsmatig ook wat meer geduld te betrachten op de baan, soms zelfs tot het punt dat je Max 1.0 terug wil. Ik denk dat die laatste zijn Red Bull gewoon naast de Merc van Hamilton had gezet bij de hairpin in Monaco. Het is ook nooit goed…

Enfin, als je de verhaallijn volgt, valt het echter niet te ontkennen dat Max 2.0 wel de resultaten over de streep trekt en daarbij belachelijk weinig fouten maakt. Toch is de claim dat Max 22 races lang zijn teammaten verslagen heeft wellicht een tikje onderhevig aan inflatie. Hieronder leggen we uit waarom.

Ten eerste worden de Grand Prix van Groot Brittanië en de Grand Prix van Hongarije van vorig jaar al buiten beschouwing gelaten, daar Max in die races uitviel met technische malheur. Dus dan zitten op 20 races. Ten tweede viel Ricciardo in maar liefst zes(!) andere races uit die Max wel finishte, dus dan is het nog veertien races. Ten derde was Pierre Gasly gedurende deze serie Max’ teamgenoot bij de laatste zeven races. Blijven dus nog zeven races over waar Max Emilian zijn oude vriend Daniel Ricciardo wist te verschalken.

Dat geldt natuurlijk nog steeds als een ontzettend goede prestatie. Het is ontegenzeggelijk dat Max ontiegelijk goed bezig is. Misschien is de statistiek van ’22 ongeslagen races’ alleen niet de beste om dat te onderstrepen. Wat we echter interessanter vinden: denk jij dat Max 1.0 geëvolueerd is naar Max 2.0 na de Grand Prix van Monaco vorig jaar?

Image-Credit: Max Verstappen via Instagram