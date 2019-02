Ricciardo toch weggegaan vanwege Verstappen?

Het was een bijzonder Formule 1 seizoen voor Daniel Ricciardo. De goedlachse Red Bull coureur begon 2018 heel voortvarend. Hij sprokkelde lekker wat puntjes binnen en wist twee races te winnen (China en Monaco). Sommige rekende de ‘honingdas’ zelfs als outsider voor de WK-titel. Zeker omdat Verstappen een zeer ongelukkige start van het seizoen kende, leek Ricciardo beter en sterker dan ooit. Dat hield aan tot Monaco. Daarna was hij best of the rest én viel hij in totaal zes keer uit. Dat terwijl Verstappen zijn vorm weer gevonden had en veel podiumplaatsen scoorde.

Ricciardo verraste vriend en vijand door te verkassen naar het team van Renault, waar hij teamgenoot wordt van Nico Hülkenberg. Dat leverde leuke beelden op als de Renault motor in de Red Bull het (weer) eens liet afweten. Ricciardo bleef het hele seizoen strooien met politiek correcte uitspraken. Heel begrijpelijk, natuurlijk. Maar een Australiër wil zeggen wat er op zijn hart ligt, niet “het is heel spijtig, hopelijk kunnen volgende race een beter resultaat boeken”.

Gelukkig is Ricciardo nu weg bij Red Bull en kunnen we wat pittigere uitspraken verwachten dan alleen “Max is heel erg snel maar het is mijn teamgenoot en die moet ik verslaan”. In een interview met de BBC doet Ricciardo eindelijk een boekje open. Zo geeft hij dat de move van Hamilton naar Mercedes een inspiratie was voor de verhuizing naar Renault:

Wat Lewis deed met Mercedes was een reden om voor Renault te kiezen. Dat zorgde wel voor inspiratie, ja. Als dat scenario zich nu bij mij gaat afspelen, hoor je mij niet klagen.

Maar dan nu de prangende vraag: is Ricciardo weggegaan vanwege Max Verstappen. De Nederlandse coureur is het oogappeltje van Helmut Markko en is nog erg jong: die gaat voorlopig nergens naartoe, terwijl bij Ricciardo de jaartjes wel een beetje beginnen te tellen. Als hij wil investeren in een team om wereldkampioen te worden, moest hij wel een keuze maken. Zelf geeft Ricciardo dat (natuurlijk) niet aan, maar wel dat Verstappen een rol heeft gespeeld. Zij het op een andere wijze.

Ik was niet onder de indruk van het team na de botsing met Max in Bakoe. Ik wil er geen wrok aan over houden, maar het was wel een van de redenen om te vertrekken. We werden beiden aangesproken en dan verwoord ik het nog netjes. Naar mijn mening zat ik niet fout bij het incident, ook al raakte ik Max. Daarvoor was het al close en raakten we elkaar een paar keer.

Dat het ongeluk tussen hen plaats vondt, lijkt niet het grootste probleem te zijn. Het is met name hoe het team van Red Bull er achteraf mee om is gegaan.