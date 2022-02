Gloednieuwe BMW M2 gesnapt in tunnel

Een oplettende Autoblog-lezer – bewapend met camera – snapte de gloednieuwe BMW M2.

Je moet blij zijn met de biefstuk op het bord en je zelf niet ergeren aan de hoeveelheid broccoli die erom heen ligt. Aldus mijn ouders. BMW is op dit moment ‘zichzelf’ aan het vinden op designgebied. Het werk niet heel erg dat de consensus ‘het had veel erger kunnen zijn’ is. Dat is met de BMW iX en XM Concept niet mogelijk, maar dat terzijde.

Maar gelukkig maakt BMW ook gewoon leuke auto’s en komen er nog een paar hele gave auto’s aan. Eentje daarvan is de BMW 2 Serie Coupé. Ondanks dat die naam lijkt op die van de BMW 2 Serie Gran Coupé, is de reguliere coupe een compleet andere auto. De tweedeurs heeft de motor in lengte geplaatst met daarachter de transmissie die de krachten naar de achterwielen overbrengt.

Gloednieuwe BMW M2 gesnapt

De Gran Coupé is een grote chique 1 Serie, de gewone Coupé is een compacte en eenvoudige 3 Serie, als het ware. De gloednieuwe BMW M2 die op komst is, is een gigantische steak met een decoratief broccolistronkje ernaast. We wisten dat er een nieuwe BMW M2 aan komt, nu kunnen we al iets meer zien.

Een Autoblog-lezer spotte de gloednieuwe BMW M2 namelijk in de Eurotunnel. Ondanks de ruim aanwezige camouflage is duidelijk te zijn dat de topper van de 2 Reeks heel veel dikker is geworden. De nieuwe M2 is vrij bedekt aan de voorzijde, maar hopelijk heeft dit model niet die rare neus van de M3 en M4. Wel vallen die enorm brede wielkasten op. Dik!

Motor

Wat de M3 dan weer wel krijgt van de M3 en M4 is diens motor. Naar alle waarschijnlijk monteert BMW namelijk de S58B30-motor in het vooronder. Wel zal BMW de motor ietsje aanpassen. Daarmee bedoelen we dat de zes-in-lijn ietsje minder vermogen zal leveren dan de M3. Die is goed voor 480 pk of 510 pk.

We schatten in op zo’n 400 tot 420 pk voor de M2. In een later stadium zal BMW het ongetwijfeld niet na kunnen laten om telkens sterkere, snellere en scherpere uitvoeringen op de markt te brengen. Volgens AutoExpress onthult men de M2 eind 2022 onthuld en start de levering begin volgend jaar.

