Ricciardo stelt F1 coureur van Frankenstein samen

Kersvers McLaren coureur Ricciardo graaft in het verleden om zijn ideale F1 coureur te creëren.

Het F1 seizoen van 2020 is sinds afgelopen week officieel spannender naast de baan dan op de baan. Op zich ook niet zo moeilijk natuurlijk, daar er los van de vermakelijke virtuele races helemaal niet geracet wordt. Gelukkig is er altijd nog de Italiaanse opera die het team van Ferrari heet. Team rood heeft het ultieme succes al niet meer geproefd sinds de constructeurstitel van 2008. Het probeerde daarna tevergeefs het tij te keren door wereldkampioenen Alonso en Vettel binnen te halen. Maar nadat de Spaanse crack al faalde, is nu ook het tijdperk van Vettel voorbij. Of nou ja, los van het ongemakkelijke einde dat er dit jaar nog aan zit te komen dan.

Het vacante zitje is inmiddels al opgevuld door Sainz en ook zijn zitje is alweer ingenomen door Ricciardo. Het hele gebeuren heeft echter weer volop de speculaasmachine aangezet over de relatieve kwaliteiten van de coureurs. Sainz deed het bij Toro Rosso aardig tegen Verstappen, maar hoe gaat hij het doen tegen Leclerc? En wat zegt ons dat dan over Verstappen versus Leclerc? Maar ook: hoe goed is Ricciardo eigenlijk en komt Alonso misschien terug? En dan is er natuurlijk nog dat vrijwel ondenkbare maar oh zo aansprekende scenario dat Vettel zich voegt bij Hamilton in het team van Mercedes. Watertanden…

In het kader van deze discussie werd Ricciardo door Formule1 gevraagd wat nu eigenlijk zijn ideale coureur zou zijn. De honingdas heeft daar wel iets over te zeggen. Uiteraard benoemt hij alleen oude coureurs, te weten het viertal bestaande uit Michael Schumacher, Alian Prost, Ayrton Senna en als YOLO Mario Andretti.

Schuey bewondert Daniel vooral vanwege zijn vastberaden instelling om te winnen. De Ozzie denkt niet dat de Duitser de snelste coureur ooit was, maar dat zijn vasthoudendheid het verschil maakte. Prost acht DR3 vooral een puike combo van intelligentie en snelheid. Senna zit volgens Ricciardo een beetje in hetzelfde straatje als Schumacher als het gaat om koste wat kost willen winnen. Andretti tenslotte had het talent om van de ene naar de andere auto te hoppen en altijd en overal snel te zijn, of het nu een IndyCar was of een F1.

Kortom, geen enorm wereldschokkend lijstje van de Australiër. Maar wie mist er in zijn chimaera die jij wel zou gebruiken voor de ultieme F1 coureur van Frankenstein? Laat het weten, in de comments!