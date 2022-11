Opel Mokka iS3 Black viert keihard feest

De Opel Mokka iS3 Black heeft aanzienlijk meer smoel dan de prima smoelende standaardversie.

Opel is als merk flink opgeknapt van de overname door PSA. Natuurlijk, onder regie van General Motors werden er ook toffe auto’s gemaakt. Maar als merk lijkt Opel beter af te zijn met PSA (dat nu dan Stellantis heet). Qua design raakt Opel precies de goede ‘modern-retro’-snaar. Er zitten wat verwijzingen naar het (rijke) verleden van het merk, maar het is zeker geen recycling van design. Het grappige is, het werkt op alle modellen. De nieuwe Opel Astra is in het echt gewoon een tof ding om te zien

En wat te denken van de Opel Mokka? Die heeft ook die guitige Vizor-grille. Niet alleen Opel is dus terug van nooit-echt-weggeweest, dat geldt ook voor de bekendste Opel tuner: Irmscher. Irmscher was ooit Opel-specialist, maar ging zich later ook richten op eigen sportauto’s en het aanpassen van modellen van Peugeot en Fiat. Wat dat betreft komt het perfect uit voor Irmscher dat Opel tot dezelfde groep behoort.

500 exemplaren

Het project van vandaag is de Irmscher Opel Mokka iS3 Black. Dit is niet zomaar een tuningspeciaaltje, maar een echte special edition. Opel Duitsland heeft Irmscher namelijk de opdracht gegeven om 500 exemplaren te maken van de Opel Mokka iS3 Black.

De basis van deze auto is de meest luxe Mokka (‘Ultimate’ genaamd in Duitsland). Deze is voorzien van 19 inch Irmscher-velgen met 22/45 R19-banden. Ook heeft Irmscher de Mokka iS3 Black middels verlagingsveren wat dichter op het asfalt gezet. Niet alleen ziet dat er beter uit, het zorgt ook voor betere rijeigenschappen. De spoiler zorgt ongetwijfeld voor meer neerwaartse druk, maar ziet er vooral tof uit.

Interieur Opel Mokka iS3 Black

Het meeste werk heeft Irmscher echter verricht bij het interieur, dat nu geheel met leder en alcantara is bekleed. Chic hoor! Zo zijn er nieuwe vloermatten met Irmscher-logo’s en een heus Alcantara stuurwiel.

Ook zijn er aluminium instaplijsten met Irmscher-opschrift erop. Het leder van de sleutelhanger is heel bijzonder, want (blijkbaar) in tegenstelling tot de gehele auto is deze klimaatneutraal! Je kunt dus met een schoon geweten volgas geven in deze Irmscher Mokka iS3 Black.

Deze speciale Mokka is om de banden tussen Opel en Irmscher aan te halen. Daarnaast zijn e twee jubilea te vieren. Irmscher en Opel werken nu precies 50 jaar samen en Irmscher heeft onlangs zijn 500.000e auto afgeleverd. Je kan de Opel Mokka iS3 black krijgen bij de betere Duitse Opel-dealer.

Meer lezen? Dit zijn 12 toffe Irmscher projecten door de jaren heen!