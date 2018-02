Liberty Media knaagt aan de beurzen van de F1-teams

Nou moeten ze echt gaan oppassen.

Het is voor de Formule 1 niet te hopen dat Liberty Media dit jaar last krijgt van een sophomore slump. The Independent bericht namelijk dat onder het eerste volle jaar van Liberty Media’s bezielende leiding de omzet van de sport gedaald is met ongeveer 13 miljoen Pond. Dit blijkt uit een email die Liberty Media aan aandeelhouders gestuurd heeft, om hen vast voor te bereiden op een daling van de omzet met één procent. De exacte getallen worden op of vóór 1 maart de wereld ingeslingerd.

Nou hoor ik je denken ‘één procent, dat is toch een foutmarge?’. Inderdaad klinkt het niet direct als iets om de alarmbellen voor te laten rinkelen. Toch is de daling pijnlijk, omdat dit de grootste daling van de omzet is in tien jaar. Sterker nog, in het laatste decennium daalde de F1 omzet in slecht één ander jaar, namelijk in 2015. Toen bedroeg de daling echter maar 3,3 miljoen Pond. Als reden voor het verlies aan inkomsten draagt Liberty Media onder andere het niet doorgaan van de Duitse Grand Prix aan, alsmede het afhaken van sponsors Allianz en UBS.

Geen lekker begin dus, maar wat maakt het eigenlijk uit? Wel, als de inkomsten van de sport teruglopen raakt dat ook de teams. Zij delen mee in de winst van de sport op basis van hun prestaties en onderhandelingsskills middels de bekende controversiële verdeelsleutel. Voor het afgelopen seizoen kregen de teams samen 460 miljoen Pond, wat 5,9 procent minder was dan voor seizoen 2016. Dat vindt niemand leuk, maar zeker de grote topteams niet.

Chase, Shawn en Ross zullen zodoende moeten hopen dat ze met hun snode plannen voor de sport niet teveel sponsors en fans tegen zich in het harnas jagen, anders zijn Toto en Sergio na 2020 wellicht pleite.