Blyat! De Torpedo krijgt een zitje bij Ferrari

Blijkbaar was Ferrari nog niet overtuigd door Vettel's rijgedrag.

Na heel wat wikken en wegen heeft Daniil Kvyat het toch voor elkaar gekregen om in de Formule 1 te blijven. En hoe! De Rus, die keer op keer door Red Bull werd gedropt, mag aanschuiven bij het meest iconische team uit de geschiedenis van de Formule 1. Weliswaar niet als eerste of tweede rijder, maar als reservecoureur. Chapeau!

Het nieuws komt uit een hele onverwachte hoek, gezien er eigenlijk nog geen geruchten bestonden over de mogelijkheid dat de Rus naar de Scuderia zou vertrekken. Nadat Toro Rosso hem eind vorig jaar had laten vallen ten gunste van Gasly en Hartley, leek Williams de enige resterende optie voor Kvyat te zijn.

Laatstgenoemde team bevindt zich alweer even in een mild drama, nu dat het afscheid heeft genomen van Felipe Massa. Met Sergey Sirotkin, Robert Kubica en hijzelf was het een heuse Battle of the Oostblokkers om de laatste zetel. In het kamp van de Britten schijnen overigens ook de nodige ontwikkelingen te zijn. Volgens de berichten presenteert het team Kvyat’s landgenoot Sirotkin volgende week als tweede coureur naast Lance Stroll.

Hoewel Ferrari de 23-jarige Kvyat een kans geeft, is de kans buitengewoon klein dat ze hem de komende jaren een full-time stoeltje zullen aanbieden. De Italianen hebben met Giovinazzi en Leclerc immers een aantal hyper-getalenteerde jongens onder hun vleugel. Toch zou het ontzettend gaaf zijn als Daniil op wonderbaarlijke wijze een comeback weet te maken en er binnen nu en vijf jaar met een wereldtitel vandoor gaat. Ach, dromen mag, niet?

