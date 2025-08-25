Gaat de handbak toch uitsterven? Als het aan Nederlandse rijscholen ligt wel!

Volgens rijinstructeurs is schakelen ”zwaar achterhaald”.

Bij de aankoop van een volgende auto zullen ook liefhebbers weleens twijfelen tussen zelf roeren of een automaat het schakelwerk laten doen. Maar als je teruggaat naar de (officiële) start van je bestaan als automobilist, heb je toen een moment gedacht om voor een automaatrijbewijs te gaan? Ik ook niet.

Kennelijk zijn de tijden inmiddels veranderd. Er is volgens rijschoolhouders steeds meer behoefte aan het leren autorijden in een automaat. Daarom zou het systeem waarop we les geven en examineren moeten veranderen.

Het Brabants Dagblad sprak met de rijschooldivisies van Bovag en de ANWB. Beide instanties zijn voor het lesgeven met een automaat. De geïnterviewde van de Bovag is zelf rijschoolhouder en ziet bij zijn rijscholen dat er steeds meer leerlingen maar met twee pedalen willen leren autorijden. Hij noemt schakelen zelfs ”zo zwaar achterhaald”.

Bij zijn rijschool worden 60 van de 300 examens al niet meer afgelegd in een auto met handbak. ”Mensen maken bewust de keuze en zeggen: ik heb geen schakelauto nodig. Er zijn ook mensen die schakelen spannend vinden en relaxter rijden in een automaat.” Dat begrijp ik, maar dan zijn er ook nog steeds 240 die wel zelf willen schakelen.

Methode uit het buitenland overnemen

Als het aan de Bovag en ANWB ligt, gaan we op dezelfde manier lesgeven als de Duitsers en Fransen. Daar werkt het als volgt: je gaat lessen en rijexamen doen in een automaat. Zodra je voor het examen geslaagd bent, kun je ervoor kiezen om er een schakelcertificaat bij te halen. Je hebt dan vijf tot zes lessen nodig om het schakelen onder de knie te krijgen en kunt daarna nog eens op examen.

Vergeet niet de opmars van de handbak

De timing van dit interview is prettig te noemen. Afgelopen week braken we namelijk een lans voor de handbak aan de hand van verkoopcijfers. Ja, het aandeel van de automaat neemt de laatste jaren toe, maar dat komt door de EV- en PHEV-push. Bij auto’s met alleen een benzinemotor neemt de verkoop van handgeschakelde exemplaren toe. En aangezien automerken steeds huiverig worden van EV’s lijkt het er niet op dat de benzineauto binnenkort voltooid verleden tijd is.

Mijn advies zou dus zijn: wat de volgorde ook is, ga altijd voor een schakelrijbewijs. Je bent er misschien wat meer geld mee kwijt, maar je zult de komende jaren nog vaak genoeg in een schakelauto moeten rijden.