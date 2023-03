Zo lang rijden we om voor wat goedkopere benzine

Brandstof is duur. Omrijden voor wat goedkopere benzine is dan helemaal niet zo gek. Hoelang? Dat weten wij.

Acties.nl heeft een onderzoek verricht naar manieren hoe mensen proberen te besparen op hun dagelijkse reisbewegingen. Het onderzoek is gedaan onder 1.084 volwassen Nederlanders met een rijbewijs. De uitkomst is verrassend te noemen, want maar liefst achttien procent van alle Nederlanders is bereid om ten minste een half uur (!) om te rijden voor wat goedkopere peut.

Omrijden voor goedkopere benzine

Het volgooien van je tank een stukje verderop is natuurlijk niet heel duurzaam. Je verbruikt meer brandstof en het is maar de vraag of het financieel echt veel meer oplevert. Maar goed, we zijn krenterige Nederlanders of niet. Een half uurtje meer rijden voor een besparing van een paar euro, ach waarom ook niet…

Er zijn ook andere manieren dan omrijden voor goedkopere benzine om te besparen op je reiskosten. Acht procent van de mensen uit het onderzoek declareert regelmatig eens reiskosten die ze helemaal niet gemaakt hebben. Dit levert weer wat geld op natuurlijk. Echt eerlijk is het niet en dit kost je baas (extra) geld. Vooral jongeren onder de dertig (mannen vooral) nemen het niet zo nauw met regels: vijftien procent zegt weleens wat extra kilometertjes bij te schrijven. Het is echter wel een soort van diefstal, dus bezint eer ge begint.

Creatief boekhouden

Wat de jongeren ook veel doen is het schrijven van kilometers, terwijl je helemaal niet in je auto zit. Je rijdt dus met iemand mee, maar declareer wel vervolgens de afstand. Zeventien procent van de ondervraagde jongeren en negen procent van alle respondenten doen dit. Ook worden vrij vaak bonnetjes ingediend bij de baas voor wat eigenlijk privé-aankopen zijn. Dit zijn weer de jongeren die dit doen: een achtste vindt dit de normaalste zaak van de wereld.

Lekker tanken met de tankpas van de zaak. Heerlijk natuurlijk! Niet omkijken naar de kosten, gewoon volgooien dat ding. Vaak is de tankpas alleen voor zakelijk gebruik, maar hier wordt door iedereen ook mee gesjoemeld. Zeven procent gebruikt de tankpas weleens voor eigen gebruik.

Pas op

Door de hoge prijzen, met name van brandstof, is het natuurlijk wel aantrekkelijk om af en toe een kilometertje of wat bij de plussen. Maar realiseer je, het gaat ten koste van iets. En al met al blijft het diefstal.

Met dank aan justawheelchairguy voor de foto.