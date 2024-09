Rijhulpen maken bestuurders minder alert op de weg

Uit onderzoek van het Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) in samenwerking met MIT, blijkt dat bestuurders door Tesla AutoPilot en aanverwanten minder goed opletten. Meer dan dat: ze leren manieren om het systeem te neppen.

De techniek staat voor niks en gaat altijd vooruit. Althans, bijna altijd. We hebben natuurlijk die gekke periode gehad genaamd de middeleeuwen waarin de mensheid min of meer stilstond. Waarschijnlijk omdat in het late Romeinse tijdperk, het alleen nog maar over inhoudsloos entertainment en forniceren met alles wat los en vast zat in badhuizen ging. Het Pantheon was immers toch al gebouwd.

Autonoom

Maar goed, we zijn weer terug op koers (…) en binnenkort geeft Elon Musk ons de autonome auto. Dat belooft hij in ieder geval al zo’n vijf jaar. Tot op heden is het er nog niet van gekomen. Wel zijn er stappen in de richting gezet. We noemen die tegenwoordig Advanced Driver Assistance Systems. De auto die in ieder geval vast ee deel van je zware werk achter het stuur overneemt.

Onderzoek

Maar, werkt het nu een beetje? Of levert het juist meer risico op? Een studie van het Amerikaanse IIHS in samenwerking met het Massachussets Institute of Technology (MIT), lijkt te wijzen op het laatste. Zij zetten mensen in Volvo’s en Tesla’s met semi-autonoom rijden features. En de resultaten, zullen je verbazen!!1!

Meer afleiding

Het blijkt dat de bestuurders vaker afgeleid waren en andere dingen achter het stuur deden dan opletten op de weg en andere weggebruikers. Dit gedrag werd bovendien alleen maar erger gedurende bestuurders meer ervaring kregen met de rijhulpen:

Drivers were much more likely to check their phones, eat a sandwich or do other visual-manual activities while using Volvo’s Pilot Assist partial automation system than when driving unassisted. The tendency to multitask also increased over time for some drivers as they grew more comfortable with the technology, while others were more distracted while using the system from the start. IIHS

Mensen blijken te beschikken over zelflerend vermogen

In tegenstelling tot de rijhulpsystemen, waarbij het nog maar niet echt wil lukken, blijken mensen daarnaast te beschikken over zelflerend vermogen. Adapt or die. Gedurende de testperiode bleken mensen steeds meer momenten van niet opletten te hebben. Maar tegelijkertijd, liepen de momenten waarop het systeem de meer heftige ingrepen doet (geluidssignalen, afremmen, enzovoorts), juist terug.

De verklaring die de onderzoekers hiervoor hebben is dat mensen leren wat het systeem van hen verlangt om die grotere ingrepen te vermijden. Dus bijvoorbeeld eventjes aan het stuur draaien. In een van de twee studieopzetjes, daalde het aantal ‘forse’ ingrepen met 64 procent. Slimme vogels zijn wij toch ook. Of sluwe vossen, zo u wilt:

The percentage of time that drivers were disengaged in the period surrounding the alerts also increased, even though the duration of each alert was shorter. The researchers found that the drivers did non-driving secondary activities, looked away from the road, and had both hands off the wheel more often during the alerts and in the 10 seconds before and after them as they learned how the attention reminders worked. The longer they used the system, the less time it took them to take their hands off the wheel again once the alerts stopped. IIHS

De conclusie van de studie is dat dit soort partiële autonome piloten, betere veiligheidswaarborgen nodig hebben om niet ‘misbruikt’ te worden. Eigenlijk wat we al wisten dus: dat half autonoom werkt allemaal niet. Het wordt pas echt een gamechanger als volledig autonoom goed genoeg wordt. Maar ja, hoe lang we daar nog op moeten wachten…