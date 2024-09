14-jarige rijdt 70 km/u te hard in Audi, vader noemt hem zijn god

Een 14-jarige is viraal gegaan op de socials door te hard te scheuren in een Audi RS6. Vaderlief geeft als verklaring dat hij moeilijk nee kan zeggen.

In ons fraaie buurland België maakte een 14-jarige onlangs naam en faam door te scheuren in een Audi RS6. Nu weten we dat regels in België misschien niet altijd zo hard zijn als in Nederland. Immers hoe verder je naar het Zuiden gaat, hoe relaxter men omgaat met wat gescheur op zijn tijd. Maar in dit geval was dit toch echt niet de bedoeling dat iemand op die leeftijd op pad gaat met 600 pk. Er had wel een kind kunnen oversteken!

Industriegebied

Dan had dat kind overigens wel in het zand moeten spelen op een industriegebiedje, want daar vond het allemaal plaats. Maar ja, de #ophef was desalniettemin niet van de lucht. Waar zijn die ouders!?! En wie denken die ouders wel dat ze zijn!?! Welnu, die vader zat ernaast en filmde een en ander. Hoewel het niet de bedoeling was, dat dit online zou verschijnen. Zoonlief greep te telefoon van pa, stuurde het filmpje naar zichzelf en van daaruit, gebeurde het onvermijdelijke.

Bijzondere reden

De vader verantwoordt nu zichzelf. Hij ging destijds naar eigen zeggen door een lastige periode. Het leven is dan ook tegenwoordig kneiterhard voor een man met een RS6. In veel stukken van de maatschappij ben je bij voorbaat de duivel, nog voordat je iets zegt of doet. Het gebeuren met zijn zoon, betreurt beste de man nu, maar was op dat moment iets waar hij vrolijk van werd:

Mijn zoon is mijn God, en gek van alles wat een motor heeft. Het liefst zit hij zelf achter het stuur. Zoals op mijn privéparkeerplaats, waar hij nu en dan rondrijdt in een klein wagentje. Maar hij droomde ervan om ook eens met mijn Audi te rijden. Uiteindelijk stemde ik toe. Het is moeilijk om nee te zeggen tegen hem. Vader van 14-jarige, had even wat positiviteit nodig in zijn leven

De advocaat van de man, Thomas Vandemeulenbroucke (mooi), hoopt dat de rechter genade kent.

We bekijken hoe we deze eenmalige uitschuiver in alle redelijkheid kunnen oplossen, in het belang van mijn cliënt en zijn zoon. Thomas Vandemeulenbroucke, heeft een ietwat Belgisch aandoende achternaam

Waarvan akte. De verwachting is minimaal een boete voor het iemand laten rijden zonder rijbewijs. Maar wellicht wordt het erger. Je weet immers ook bij de rechtbank maar nooit wie je treft, welke ideologie dien aanhangt en of die een goede of slechte dag heeft…