Wat we van DS Automobiles mogen gaan verwachten

Het merk praat over de strategie.

DS Automobiles, dat valt onder PSA, zet in op elektrificatie. Dat was al geen geheim, want PSA heeft eerder bekendgemaakt dat de merken van het concern veel meer elektrische auto’s gaan maken dan nu het geval is. DS Automobiles blikt echter een stapje verder en heeft de strategie vanaf 2025 bekendgemaakt.

Deze info deden ze tijdens de 2018 Paris ePrix uit de doeken. Vanaf 2025 zal elke auto van DS elektrisch zijn. Het gaat hier om een hybride of een volledige elektrische auto. Het offensief start naar eigen zeggen met de DS 7 Crossback E-Tense 4×4. Dit model moet nog gepresenteerd worden, maar zal een hybride variant van de huidige DS 7 worden. De SUV kan 50 kilometer volledig elektrisch rijden.

Het is niet alleen hybride geneuzel. DS pakt het ook serieus aan. Later dit jaar, tijdens de autoshow van Parijs, komt het merk met de eerste volledige elektrische auto. Het zal sowieso een Frans feestje worden, dus verwacht ook het nodige elektrische nieuws van Citroën en Peugeot.

De nieuwe DS 7 Crossback E-Tense 4×4 moet vanaf de herfst van 2019 de dealer staan. De vierwielaangedreven SUV gaat 300 pk leveren. Meer info over dit model volgt in oktober, waneer de autoshow van Parijs zal plaatsvinden.