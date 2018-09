In deze auto geef je spraakcommando’s aan een schoolmeisje

Verfrissend.

Er is een reden dat men ontwikkelde Aziatische landen niet rekent tot de Westerse wereld. Vanuit een geografisch standpunt is het natuurlijk meer dan logisch dat Azië erbuiten wordt gehouden, maar aangezien we Australië wél tot dezelfde groep rekenen, kunnen we ons afvragen waarom landen als China en Japan niet ook westers genoemd worden. We gebruiken deze middelgrote SUV, de Bestune T77, om de vraag te beantwoorden.

Het voornaamste onderscheid herkennen we in de totaal verschillende culturen. In de Bestune T77 vinden we een haarfijn voorbeeld van de mate waarin deze culturen van elkaar afwijken. In het specifiek kijken we naar het dashboard van de T77. Hier vinden we een holografische projector die een drietal karakters kan vertonen: een robot, een kleine jongen en, geloof het of niet, een typisch Aziatisch schoolmeisje. (video)

Ieder van deze drie karakters heeft dezelfde simpele taak: ze voeren je spraakcommando’s uit. In totaal moeten de figuren aan boord van de (toch redelijk nette) SUV 43 taken uit kunnen voeren. Hierbij moet je denken aan het veranderen van radiostation, bellen naar vrienden of het aanzetten van de ruitenwissers. De kans is echter groot dat de karakters door pientere eigenaren nóg meer ‘taken’ zullen krijgen. De enthousiastelingen kunnen de T77 vanaf november aanschaffen. De bolide is voorzien van een simpele geblazen 1,2-liter benzinemotor met 143 pk.

Hoewel er ook in Europa en de Verenigde Staten voldoende weeaboos zijn, acht ik de kans persoonlijk klein dat autofabrikanten uit deze gebieden dergelijke features aan hun auto’s zullen toebrengen. In plaats daarvan zullen fabrikanten als Mercedes, Cadillac, Audi en Ford blijven zweren bij de simpele man- of vrouwenstem. We zijn maar saai.