Tweede Kamer: Amsterdamse autoplannen niet haalbaar

Het is nog maar de vraag of de fata morgana die Actieplan Schone Lucht heet werkelijkheid gaat worden.

Eerst roeptoeteren en daarna pas kijken of het mogelijk is. Politici zijn daar soms best goed in en ook gister pakte 020 de headlines met bizarre plannen. Wat onze hoofdstad betreft moet het maar eens afgelopen zijn met vervuilende mobiliteit binnen de stadsring van Amsterdam en het liefst zo snel mogelijk. Hoe inwoners en bezoekers van de stad op zo’n korte termijn gaan switchen naar schone alternatieven moet maar opgelost worden met subsidies en ontheffingen.

Het plan klonk al best radicaal. Amsterdam kennende gaat het idee er komen, hetzij in een mildere vorm. Het is the day after en uiteraard komen daar de weerwoorden. In de Tweede Kamer is men in elk geval niet onder de indruk van de Amsterdamse ideeën. Partijen als de VVD en PVV zijn het keihard oneens met de plannen. Zo stelt Remco Dijkstra (VVD) dat Amsterdam niet moet denken zomaar eigen regels te kunnen verzinnen. In Den Haag worden de wetten gemaakt en het is niet aan een stad om een verbod op bijvoorbeeld benzineauto’s te verzinnen. Wat de VVD en PVV betreft komt er dan ook geen verbod op auto’s met een benzinemotor.

Natuurlijk is er een ambitie vanuit de politiek om de mobiliteit te vergroenen. Er moet echter goed gekeken worden naar wat haalbaar is en wat Fanta is. De plannen van Sharon Dijksma (PvdA) in Amsterdam vallen wat dat betreft in de laatste categorie. 2030 is al over een kleine 10 jaar en zo’n grote omgooi realiseren binnen een groot deel van de mobiliteit is op z’n zachtst gezegd ridicuul.

Bovendien wil het kabinet de wirwar aan milieuzones juist inperken. Dat elke stad zijn eigen regeltjes gaat hanteren helpt daar niet aan mee. De SP liet in de Kamer ook nog van zich horen. Kamerlid Cem Laçin is van mening dat er inderdaad een overgang moet komen, maar dit moet wel betaalbaar zijn voor de massa. Nieuwe auto’s zijn voor veel consumenten niet te betalen, laat staan een elektrische auto die meestal duurder zijn. Daar gaan een paar duizend euro aanschafsubsidie niet heel veel aan veranderen.

Fotocredit: 911 in Amsterdam via @thomcarspotter op Autojunk