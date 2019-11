Help Mate Rimac, verzin een naam voor de C_Two

Tsja, cee-lage-streep-twoe, het bekt ook niet zo lekker.

Het is een klein beetje stil rondom Rimac. Maar goed, blaffende honden bijten niet, dus blaft Rimac gewoon niet en is hij bezig met auto’s ontwerpen en klaarstomen voor productie. Hun eerste productieauto is namelijk gewoon net als elke andere productieauto de procedures aan het doorlopen. De impact van de bizarre Concept One, een volledig elektrische hypercar met meer dan 1.200 pk, is het dan nu echt het plan om de C_Two daadwerkelijk op de markt te brengen. De C van C_Two staat trouwens kennelijk nog voor Concept, zoals de Concept One, maar goed. De auto nadert het definitieve productiestadium.

Er wordt door Autocar even gepolst bij Mate Rimac, de Kroatische oprichter, hoe het zit met de C_Two. HR Owen, een grote dealergroep in Londen die bijvoorbeeld Ferrari’s, Lamborghini’s, Bentleys, Rolls-Royces en Bugatti’s verkopen, hebben er wel oren naar om Rimac te helpen bij het vestigen van een dealernetwerk in het VK. Sindsdien is Mate Rimac anglofiel (wat wil je ook als je naam het stopwoordje van half Engeland is) en heeft hij er oren naar om een nieuw R&D-centrum op te richten in Engeland. Grote stappen die gemaakt worden voor een ‘klein bedrijf’.

Ook zou de naam C_Two het veld moeten ruimen voor een definitieve naam. Een lage streep in een naam is sowieso raar en hebben we niet meer gezien sinds de eerste generatie Kia Pro_Cee’d, waar die maffe Koreanen ook nog een apostrof in verstopten. Anyway, de Rimac C_Two komt dus niet in dit zeer korte rijtje productieauto’s. Wat de definitieve naam wordt, dat kan Mate nog niet melden. Niet omdat hij houdt van harde onthullingen, maar omdat ze het gewoon nog niet besloten hebben. Zacht en integer, die Kroaat. Misschien dat hij nog open staat voor suggesties? De definitieve C_Two zal trouwens qua vormgeving geen revoluties meer meemaken en ook qua techniek lijkt hij zo in productie te gaan. We zouden de auto zien op de autoshow van Genève in 2020.

Rimac, waar ondertussen Aston Martin, Porsche en Hyundai mee samenwerken, is één van de meest spraakmakende elektrische autobouwers. Door hun bijzondere manier van batterijen en elektrische motoren bouwen, hebben onder andere Porsche en Hyundai al een flinke vinger in de pap bij de Kroaten. Ook het accupakket van de Aston Martin Valkyrie zal bij Rimac vandaan komen en Pininfarina wil de Battista op de markt brengen: deze rust volledig op de techniek van de C_Two. De cijfers van de C_Two hebben misschien iets te maken met deze grote impact: 1.914 pk, 2.300 Nm en een sprinttijd van 0 naar 100 in 1,9 seconden.

Wie nog twijfelt aan het feit dat Mate Rimac zijn zaken bloedserieus neemt, kan wellicht overtuigd worden door deze video. Tim (Shmee150) kreeg van de oprichter een zeer uitgebreide tour door zijn fabriek en hoofdkantoor in Sveda Nedelja. Wie een hekel heeft aan Shmee, ten eerste: stel je niet zo aan, en ten tweede: van de 51 minuten is 48 minuten lang Mate Rimac zelf aan het woord. Veel kijkplezier!