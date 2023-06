Laadtarieven per gemeente scheelt enorm

Een elektrische auto opladen kan dus goedkoop of duur zijn. Dat komt mede door de laadtarieven per gemeente.

Prijzen voor energie zijn niet overal gelijk. Bij brandstof voor de auto is dat het geval. Aan een grote snelweg bij een A-merk pomp dat verse gevulde koeken serveert, is de benzine het duurst. Bij een onbemande pomp achteraf is het beduidend goedkoper. Bij laden voor elektriciteit zijn er ook verschillen. Dat wisten we allemaal al.

Grote verschillen laadtarieven per gemeente

Dankzij Independer weten nu nog wat meer, want die hebben in opdracht van Eco-Movement een onderzoek gedaan. En wat blijkt: de prijs om een auto te laden scheelt per gemeente dermate veel dat het soms twee keer zo duur is! Dat kan niet de bedoeling zijn toch?

Het is het duurste om te laden op Terschelling, terwijl het in de gemeenten Losser, Staphorst en West Maas en Waal het goedkoopst is. Om een ideetje te geven, in de goedkoopste gemeenten kun je voor 0,25 euro per kWh laden, op het Friese eiland kost je dat 0,6 euro per kWh. Een snelle rekensom leert ons dat dat 0,35 euro per kWh kan schelen, meer dan twee keer zo veel, dus.

Top 10 duurste gemeenten:

Hier vallen een paar dingen op. Sowieso is het relatief duur om in het noorden van het land te laden. Twee gemeentes bevinden zich op een waddeneiland (Texel en Terschelling). Verder valt op dat vier gemeenten in Utrecht erg duur zijn.

Gemeente Provincie Prijs per kWh (gemiddeld) 1 Terschelling Friesland € 0,60 2 Utrecht Utrecht € 0,59 3 Súdwest-Fryslân Friesland € 0,57 4 Woudenberg Utrecht € 0,56 5 Wijk bij Duurstude Utrecht € 0,56 6 Borger-Odoorn Drenthe € 0,53 7 Eemsdelta Groningen € 0,52 8 De Bilt Utrecht € 0,52 9 Texel Noord-Holland € 0,52 10 Blaricum Noord-Holland € 0,52

Top 10 goedkoopste gemeenten:

Hier valt op dat je het best kunt gaan laden in Overijssel of Gelderland. De tien goedkoopste gemeenten qua laadtarieven liggen allemaal in een van deze twee provincies.

Gemeente Provincie Prijs per kWh (gemiddeld) 1 Losser Overijssel € 0,25 2 Staphorst Overijssel € 0,25 3 West Maas en Waal Gelderland € 0,25 4 Hof van Twente Overijssel € 0,26 5 Tiel Gelderland € 0,26 6 Olst-Wijhe Overijssel € 0,26 7 Westervoort Overijssel € 0,26 8 Overbetuwe Overijssel € 0,26 9 Maasdriel Overijssel € 0,26 10 Rheden Overijssel € 0,26

Alle prijzen gelden voor openbare laadpalen. Daar is ook weer een verschil met de locaties ervan, uiteraard. Op een reguliere parkeerplaats is laden het goedkoopst, en in een ondergrondse parkeergarage verreweg het duurst.

Een ander ding dat Independer meegeeft is het thuisladen. Dat kan namelijk ook gewoon. Dan vertrek je altijd met een volle accu, niet verkeerd toch? Daarbij moet je eventjes opletten. Er geldt nu een prijsplafond van € 0,40 per kWh.

Echter, dat is alleen tot 2.900 kWh aan stroom. Daarna ga je het reguliere tarief betalen. Maar zeker als je in een goedkope provincie woont, kun het dus lonend zijn om bij een publieke paal te laden. De complete analyse van Independer kun je hier lezen!

