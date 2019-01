Vernieuwde Lexus RC F blijft koning met 5.0-liter V8

Zonder beademing in dit geval.

Het is 2019 en verzin maar eens een sportauto die je in Nederland kunt kopen met een atmosferische achtcilinder. Het klinkt misschien ouderwets en ja, het koppel is onderin lang niet zo geweldig in vergelijking met een geblazen motor, maar wat zou het. Dit is de facelift RC F van Lexus en het merk brengt de dikke coupé wederom naar Nederland in deze vorm.

Lexus heeft naar eigen zeggen een hoop dingen gedaan aan de RC F. Onder meer is de aerodynamica verbeterd en is het gewicht naar beneden gebracht. De wielophanging is herzien en natuurlijk kijken we naar een opgefrist uiterlijk. Het basisrecept is onaangetast gebleven. In dit geval een atmosferische 5.0-liter V8 met 457 pk en 520 Nm koppel, gekoppeld aan een automaat met acht verzetten. Het sprintje naar de honderd doet de RC F in 4,5 seconden. Een nieuwe topsnelheid is niet bekendgemaakt, dus verwacht net als bij het pre-facelift model dat de fun stopt bij 270 km/u.

Gran Touring Pack

Mag het allemaal wat heftiger dan heeft Lexus nu ook de RC F met het Gran Touring Pack. Deze variant brengt een uitgesproken uiterlijk in combinatie met serieuze hardware naar de RC F. Vink het Gran Touring Pack aan en je krijgt een RC F met een vaste carbon voorspoiler, carbon achterspoiler, carbon keramische remschijven. Verder zijn de motorkap en het dak van carbon. Achter tref je een titanium uitlaatsysteem. Al met al is het Gran Touring Pack niet zomaar een kekke optie, het voegt daadwerkelijk wat toe.

Met de facelift introduceert Lexus de kleur Ultra White op de RC F. Exclusief voor het Gran Touring Pack kun je de kleur Nebula Matte Gray kiezen. De vernieuwde Lexus RC F en de RC F Grand Touring Pack kunnen vanaf april worden besteld. Leveringen beginnen in juni. Prijzen maakt het merk in een later stadium bekend.