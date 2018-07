Kijk daar is ‘ie dan, de nieuwe Porsche Macan! [updated]

Vers van de pers.

Gisteren lieten we je nog een teasertje zien van de nieuwe Porsche Macan, vandaag is ‘ie officieel! Porsche heeft zojuist het doek afgetrokken van de kleine SUV. Zoals verwacht is de meeste opvallende wijziging aan het exterieur te vinden aan de achterkant. Nieuwe lichtunits worden daar verbonden door een lichtbalk die over de hele lengte van de auto loopt, zoals we dat kennen van andere moderne Porsche’s.

Verder heeft vooral het interieur een welkome update gekregen. Het interieur van de Macan was nog een beetje Porsche oude stijl, met (heel) veel knoppen en een ‘vliegtuigachtige’ setup. In de nieuwe Macan is dat niet compleet anders, maar je hebt nu wel een veel groter touchscreen om een aantal essentiĆ«le functies te bedienen. Iedere Macan is in het vervolg uitgerust met de Connect Plus module, die ondere andere real time verkeersinformatie en stembesturing toevoegt.

Over nieuwe motoren rept het persbericht niet. Wel is de Macan voortaan leverbaar met het GT-sportstuurwiel. Om het af te maken zijn er tevens een paar kekke nieuwe kleuren te bestellen op de SUV (rijtest), te weten Miamiblauw, Mambagroen metallic, Dolomietzilver metallic en Krijt. Supertoll!

UPDATE: hete video.