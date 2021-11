Tesla-uitdager Rivian is gewoon Nederlands, stiekem

Eh, wat? Rivian is gewoon Nederlands? Dat is handig om te weten.

We roepen het te pas en te onpas: een nieuwe ‘Tesla-killer’. Dat is uiteraard bedoeld als een enorm compliment voor Tesla. De Amerikaanse autobouwer is nog niet zo lang bezig, maar heeft inmiddels een enorme naam opgebouwd. Omdat ze in veel opzichten revolutionair zijn gebleken, is iedereen die hen volgt een ‘Tesla-uitdager’ of ‘Tesla-killer’.

Althans, beoogd. Of het daadwerkelijk zo uitpakt, moet de tijd ons leren. Een van de belangrijkste en meest veelbelovende uitdagers is het eveneens Amerikaanse Rivian. Rivian is net als Tesla een nieuwe start-up die het concept ‘auto’ met een stel frisse ogen bekijkt. Mede dankzij de enorme backup van Ford Motor Company wordt Rivian gezien als een van de belangrijkste uitdagers. Ook nog eens omdat men begint met de populairste auto in de VS: de pick-up truck.

Rivian gewoon Nederlands

Veel Amerikaanser kan het niet worden, toch? Nou, wat blijkt, Rivian is gewoon Nederlands. Daar kwam het Financieel Dagblad achter. Volgens de krant met het zachtroze papier heeft Rivian vorig jaar in Nederland twee bedrijven opgericht. De eerste is Rivian Europe BV, de tweede is Rivian Netherlands BV. De werknemers zijn afkomstig van Uber of Tesla.

Het FD heeft gevraagd naar de gang van zaken, maar bij Rivian heerst radiostilte. Het bedrijf ging vorige maand naar de beurs en maakte een enorme sprong van 11,9 miljard naar 140 miljard. Sindsdien ging het weer flink naar beneden. Maar desondanks blijft het aandeel hoog voor een bedrijf dat nog maar een paar honderd auto’s heeft afgeleverd.

Nog geen productie

Of er ook auto’s gebouwd gaan worden in Nederland, is nog maar de vraag. Destijds was Tilburg na Fremont de eerste locatie waar Tesla’s in elkaar werden geschroefd. Daar is voorlopig nog geen enkele sprake van bij Rivian. Kijk er niet gek van op dat Nederland is gekozen vanwege de centrale ligging, de uitmuntende stroopwafels en natuurlijk het gunstige belastingklimaat (voor grote bedrijven).

Rivian is onlangs begonnen met het uitleveren van hun eerste model, de R1T pick-up. De R1S SUV is onlangs uitgesteld. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er kleinere modellen bijkomen en wil Rivian ook de Europese markt veroveren.

Met dank aan: FD & BNR Autoshow.