Eindelijk: Ionity gaat laadwerknetwerk flink uitbreiden

Het kan eigenlijk niet dat Tesla veel meer snelladers heeft dan Audi, Porsche, Mercedes, BMW, Hyundai en Ford samen. Ionity gaat daarom flink uitbreiden.

Tesla is tot op de dag van vandaag de enige EV-bouwer met een eigen laadnetwerk. Er zijn nog wel meer merken met een ‘eigen’ laadnetwerk, maar dat delen ze met andere merken. Onder meer Audi, Porsche, Mercedes, BMW en Kia hebben de handen ineengeslagen om een laadnetwerk op te zetten onder de noemer Ionity.

Met zulke grote merken achter zich is Ionity dus een hele serieuze partij. Toch lopen ze nog flink achter op Tesla. Alleen in Europa heeft Tesla al meer dan 6.000 snelladers op ruim 600 locaties. Ionity heeft maar een kwart van dat aantal, verspreid over 400 locaties.

Ionity kondigt nu echter aan dat ze flink geld gaan pompen in het uitbreiden van hun netwerk. De investeerders (waaronder nieuwe geldschieter Blackrock) smijten er gezamenlijk zo’n 700 miljoen tegenaan. Daarmee moeten er de komende vier jaar ruim 5.000 nieuwe 350 kW-snelladers uit de grond gestampt worden. Tegen 2025 moet het Ionity-netwerk uit 7.000 oplaadpunten bestaan, verspreid over 1.000 locaties.

Hoewel Ionity een samenwerkingsverband is van de genoemde merken, kan iedereen met een CSS-aansluiting er gewoon terecht. Dat geldt sinds kort echter ook voor Tesla Superchargers, ook al is het voor nu nog een kleinschalig proefproject in Nederland. Daarmee gaan Tesla en Ionity dus met elkaar concurreren. En daar kun je als Koos Consument waarschijnlijk alleen maar van profiteren.