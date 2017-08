Robert Kubica achter het stuur van de RS17 in Hongarije

Onder grote aandacht reed de Poolse coureur uit de pits in de huidige F1-wagen van Renault.

Een bijzondere gebeurtenis op testdag twee in Hongarije. Robert Kubica maakte vandaag kennis met de RS17. In juni nam Kubica voor het eerst sinds 2011 plaats in een F1-bolide. Het ging toen om een Lotus F1-wagen uit 2012. Het is vandaag de eerste keer dat de Pool reed met een Formule 1-auto uit 2017. Kubica reed 74 ronden met de RS17. Zijn snelste tijd was 1:19.681.

Het gaat voorlopig nog om tests. De 32-jarige coureur komt in elk geval dit jaar niet in actie tijdens een Grand Prix. Ondanks tegenvallende resultaten zal Jolyon Palmer het seizoen afmaken bij het Franse raceteam.

Robert Kubica crashte in 2011 met een rallyauto in Italië. Aan het ongeval hield de 32-jarige heftige verwondingen over. Zo was onder andere zijn rechterarm verbrijzeld. Na een lange periode van revalidatie is de Pool weer te zien in de racewereld. Niet in de WRC, maar terug bij Renault in de Formule 1. Een video waarop te zien is hoe Kubica eerder vandaag de pits op opmerkelijke wijze verliet check je op Autojunk.

Fotocredit: Renault Sport F1 op Twitter